Qual era o carro de Homer Simpson? Um Plymouth de 1986

Durante quase três décadas, Homer Simpson apareceu nos ecrãs com um carro cor-de-rosa, aparentemente indestrutível, onde comia donuts, bebia cerveja em lata ou mesmo pela caneca, ou namorava com Marge (sem se saber como aquela enorme cabeleira ali cabia). Sendo os Estados Unidos um país profícuo em construtores automóveis, era até estranho que não se soubesse de que marca era aquele sedan em que a família Simpson ia às compras ou de passeio, um carro de bancos corridos, sem apoios de cabeça, com um tablier minimal a lembrar os carros dos anos 70.

Agora, no episódio emitido no sábado passado, 7 de Janeiro, intitulado Porcos e Queimaduras, os fãs da série ficaram a saber que se trata de um Plymouth Junkerolla de 1986, afirma o Jalopnik, um blogue sobre carros, motos e tudo o que ande sobre rodas. Quem diz o nome do carro é um empregado de uma estação de serviço onde Homer o leva para ser lavado neste episódio da vigésima oitava temporada.

O carro, que se mantém nas mãos de Homer desde o início da série já capotou, rebolou por ribanceiras abaixo, ardeu, foi destruído à marretada ou prensado, bateu dezenas de vezes em postes, muros e outros carros. Mas no episódio seguinte renascia inteirinho, embora conservando uma eterna mossa no guarda-lamas esquerdo dianteiro e a antena cheia de dobras. Esta capacidade de resistência chegou a ser atribuída ao facto de o carro ter sido construído na Croácia, a partir de antigos tanques soviéticos.

Mas se a marca Plymouth realmente existiu nos Estados Unidos, entre a década de 1920 e o ano de 2001, o modelo Junkerolla é inventado. Até se poderia entrar em análises sobre o que o nome quer dizer, desmontando a palavra – e depressa se chegaria a “junk”, que significa “lixo”.

Se há blogues dedicados aos Simpson que avançam agora que o Plymouth de Homer se inspirava num modelo verdadeiro da marca chamado Valiant, de 1973, o Jalopnik aposta antes que o sedan rosa do chefe da família de desenhos animados mais antiga da televisão americana é uma adaptação do modelo K da Chrysler. O que só mostra que a suposta revelação serviu, afinal, para alimentar mais um pouco as interrogações que, 30 anos depois, continuam a marcar os Simpsons.

