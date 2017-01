Mulher desaparecida em Grândola foi encontrada com vida na casa do ex-companheiro

Uma mulher de 37 anos estava desaparecida desde domingo, ao final da noite, e foi encontrada em coma em casa do ex-companheiro, em Grândola, na manhã desta sexta-feira. O homem, de 39 anos, estava a tentar asfixiá-la quando as autoridades entraram na habitação, detendo o homem de imediato.

A mulher foi encontrada com vida, “mas maltratada”, refere a PJ à Lusa, sendo que quando os agentes irromperam pela casa do suspeito, este estaria a asfixiá-la tendo sido impedido pela própria polícia. Trata-se de um homem violento com cadastro e a mulher era vítima de violência doméstica, razão pela qual já tinha feito queixa às autoridades.

“Ele pretendia, claramente, tirar-lhe a vida”, afirmou à SIC um elemento da PJ. A situação culminou na detenção do homem, enquanto a mulher foi transportada para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde chegou com sinais de estrangulamento e diversos traumatismos.

“Assistimos à tentativa de homicídio, e agora procuramos analisar todas as possibilidades e possíveis apoios para esta ausência prolongada”, acrescentou fonte da PJ à SIC. A casa onde decorreu a detenção já estava sob vigilância das autoridades anteriormente e, dessa forma, a operação sucedeu naturalmente. “Ele entrou durante a noite e nós entrámos assim que pudemos, numa operação musculada”, concluiu.

O filho do suspeito, um jovem de 17 anos, também se encontrava em casa na altura da detenção, sendo que foi levado para as instalações da PJ para inquérito.

O homem já tinha antecedentes criminais, tendo sido há uns anos condenado e preso por um processo de abuso sexual a uma criança de 14 anos, que era sua enteada. Além disso, a PJ avançou à SIC que o homem tinha registadas ocorrências menos graves onde se incluíam antecedentes de violência doméstica, provenientes de queixas da sua ex-companheira.

Há cerca de um mês, a mulher pôs fim ao relacionamento e apresentou uma queixa à GNR por violência doméstica por parte do ex-companheiro. Depois de ter sido notificado, o homem continuou a perseguir a vítima, tendo enviado mensagens com ameaças e deslocando-se até ao local de trabalho da mesma.

A PJ foi alertada na segunda-feira para o desaparecimento desta mulher, residente na zona de Grândola, distrito de Setúbal, e do seu ex-companheiro, já que a Polícia Judiciária indicou logo nessa altura que "o desaparecimento ocorreu em circunstâncias não muito vulgares, o que pode levantar a suspeita de crime". O carro onde a mulher seguia foi encontrado com uma janela partida.

