“A imigração também precisa de um pacto.” Especialistas desafiam partidos

Quando Clarissa Peixoto chegou a Portugal com a família, em 2019, vinha preparada. Amigos que já se tinham mudado do Brasil para Braga antes dela forneceram-lhe informações e apontaram-lhe caminhos para conseguir uma casa e escola para os dois filhos. Chegou com poupanças e uma casa arrendada a preços decentes, só faltava mesmo o trabalho, que surgiu rapidamente –​ faz limpezas e o marido é camionista, depois de três anos como cozinheiro num restaurante. “Vínhamos preparados, não senti qualquer dificuldade. As coisas complicaram-se depois, com a pandemia”, conta esta brasileira de 39 anos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt