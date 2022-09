O melhor do fotojornalismo — Vencedores do Prémio Estação Imagem 2022 Coimbra

O fotojornalista galego Adra Pallón é o grande vencedor da 13.ª edição do Prémio Estação Imagem 2022 Coimbra, que anualmente distingue em Portugal os melhores trabalhos de fotojornalismo do ano. Na categoria Notícias, o prémio foi para Rui Duarte Silva, do semanário Expresso, e a sua reportagem no teatro de guerra na Ucrânia, anunciou este sábado o júri em Coimbra, que decidiu não atribuir o prémio Fotografia do Ano.

O principal galardão é escolhido a partir de todos os candidatos que submetem os seus projectos ao júri do Estação Imagem e podem ser oriundos de Portugal, de países de língua oficial portuguesa e da Galiza. Lume e Cinza é o título da série que ganhou o prémio mais importante, um conjunto de imagens recolhidas para a Agência EFE nos incêndios florestais entre Setembro de 2021 e este ano. “Uma das problemáticas mais notadas com a chegada da temporada estival é o aumento de incêndios florestais, tanto em quantidade como em virulência”, diz o fotojornalista no site da Estação Imagem. “Esta é outra das consequências das alterações climáticas.”

O júri do Prémio Estação Imagem 2023 Coimbra será presidido por um dos mais reconhecidos fotojornalistas da actualidade, o norte-americano James Nachtwey.