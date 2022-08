O futebol regressou aos estádios da Ucrânia

Nove meses depois, o futebol voltou aos estádios ucranianos. Shakhtar Donetsk e Metalist 1925 deram esta terça-feira, no Estádio Olímpico, em Kiev, o pontapé de saída da Primeira Liga ucraniana.

A partida foi disputada com as bancadas vazias e até acabou sem golos, mas valeu pelo simbolismo da resistência ucraniana contra a invasão russa, com o regresso do futebol a solo ucraniano.

O calendário da Primeira Liga ucraniana foi montado de forma a ter a jornada inaugural a coincidir com o Dia Nacional da Bandeira da Ucrânia, celebrado esta terça-feira, um dia antes das comemorações do Dia da Independência.

Ainda que o jogo, realizado na casa do Dínamo de Kiev, não tenha sido interrompido por sirenes de alarme, o risco de ataques leva a que só estádios com abrigos antibomba estejam a ser utilizados – a maioria à volta de Kiev.

"O futebol é uma das coisas que dá emoção a todo o país e às pessoas que lutam por todos nós. Isto é muito importante para nós", disse o treinador croata do Shakhtar Donetsk na antevisão do jogo.