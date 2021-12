Mundo começa a dar as boas-vindas a 2022, na segunda véspera de ano novo marcada pela pandemia

Tal como no ano passado, 2021 termina com o mundo no meio de uma pandemia, com uma nova variante do vírus SARS-CoV-2 a espalhar-se rapidamente. Em muitos países, as celebrações de Ano Novo foram reduzidas, restringidas ou canceladas devido à escalada de casos.

Ainda assim, vários países já deram as boas-vindas a 2022 com pequenas celebrações, máscaras, e fogo-de-artifício. O PÚBLICO reuniu algumas das primeiras imagens da passagem de ano. A Austrália, Hong Kong, Nova Zelândia, Tóquio e Taiwan já deram as boas vindas a 2022.