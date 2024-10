Webinar para conhecer melhor o concurso “Isto também é comigo!”: gravação disponível

Quem não pôde assistir em direto ou quiser rever o que aconteceu na manhã do dia 15 de outubro tem já disponível a gravação do webinar que assinalou o regresso, para mais um ano letivo, do concurso “Isto também é comigo!”.

Iniciativa do PÚBLICO na Escola e da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), o concurso elege, todos os meses, o melhor texto de opinião escrito por um aluno do ensino secundário, a partir de um trabalho do jornal PÚBLICO, impresso ou online.

A participar no webinar estiveram uma aluna e um aluno vencedores do “Isto também é comigo!”: Iva Tavares, ex-aluna do Agrupamento de Escolas da Moita, vencedora da edição de dezembro de 2022 com um texto sobre feminismo e extrema-direita; e Joaquim Faria, aluno do Agrupamento de Escolas de Fafe, vencedor de fevereiro de 2023 com um texto sobre o valor da escola pública.

Olhando para trás, Iva Tavares realça como vencer o concurso “levantou muito” a sua autoestima. “A pessoa pensa: bom, ganhei e as minhas ideias estão a ser ouvidas”, lembra.

Joaquim Faria, que diz ter tido sempre “um bocado de medo” de opinar, concorda com a ideia de que esta experiência contribuiu para aumentar a autoestima e a confiança para expressar uma opinião. “Todas as opiniões são importantes”, não há que ter medo de dar-lhes voz, reforça.

Para além dos antigos vencedores e das promotoras da iniciativa, o webinar contou ainda com intervenções da professora Eduarda Mota, docente de Português e professora bibliotecária no Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira, em Torres Vedras.