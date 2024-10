Um webinar para conhecer melhor o concurso “Isto também é comigo!”

Desde o início deste mês que é possível participar na quarta edição do “Isto também é comigo!”, concurso de textos de opinião dinamizado pela Rede de Bibliotecas Escolares e pelo PÚBLICO na Escola. No dia 15 de outubro, entre as 10h30 e as 11h15, vai ser possível tirar dúvidas e ouvir antigos vencedores, que poderão inspirar os futuros, através de um webinar.

Para falar sobre as motivações que tiveram para participar, a importância da escrita e da opinião entre os jovens e os caminhos que o “Isto também é comigo!” abriu, juntar-se-ão a este encontro digital Iva Tavares, ex-aluna do Agrupamento de Escolas da Moita, vencedora da edição de dezembro de 2022 com um texto sobre feminismo e extrema-direita; e Joaquim Faria, aluno do Agrupamento de Escolas de Fafe, vencedor de fevereiro de 2023 com um texto sobre o valor da escola pública. Além dos jovens, e porque este concurso é uma parceria entre alunos e professores bibliotecários, estará também presente a professora Eduarda Mota, do Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira, em Torres Vedras, que tem acompanhado e incentivado alunos a participar desde o começo da iniciativa.

O webinar será feito através da plataforma Zoom e a participação é gratuita, mediante registo através deste link (que dará acesso ao mesmo). Os principais destinatários são alunos e docentes que tenham curiosidade e interesse em participar neste projeto da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e do PÚBLICO na Escola.

“Isto também é comigo!” é um concurso mensal que distingue os melhores textos de opinião escritos por alunos a partir de conteúdos do PÚBLICO, ao longo do ano letivo. Os textos a concurso em cada mês devem ser submetidos pelo professor bibliotecário até à última sexta-feira desse mesmo mês.

Ao longo do ano letivo, as duas entidades promovem um outro concurso em conjunto: "Jornalistas em Rede", destinado a alunos do 3.º ciclo do ensino básico e dedicado reportagem e à entrevista.