Vamos fazer um plano? Vamos. O PÚBLICO na Escola ajuda

À quarta edição, chegou a hora de mostrar os “bastidores” deste concurso que premeia os melhores trabalhos sobre temas de cultura, pensados e organizados para ocupar duas páginas de jornal. O concurso chama-se “Vamos fazer um plano” e divide-se em dois momentos: entrega de trabalhos, seleção e anúncio dos vencedores; e depois, mais tarde, mentorias para os cinco vencedores com a equipa do PÚBLICO — trabalho que culmina na publicação, com o jornal, de um caderno especial.

O que acontece nestas mentorias, acessíveis apenas aos vencedores, vai ser mostrado, desta vez, a todos os docentes que participarem na ACD “O jornal como recurso pedagógico IV”, no dia 20 de novembro, das 16h00 às 19h00 (programa completo). A partir do Agrupamento de Escolas de Alcochete, onde estudam e intervirão alunas vencedoras da edição do ano letivo anterior, vamos acompanhando o percurso que segue um plano, desde o momento em que começa a ser pensado e esboçado até ao resultado final, com textos e imagens organizados em função do que se pretende transmitir.

Os docentes deverão inscrever-se através do link: https://www.cfaltocavado.pt/course/3599. Quem estiver interessado em assistir online pode fazê-lo via canal YouTube da DGEstE ou via PÚBLICO.

“Vamos fazer um plano” é uma iniciativa do Plano Nacional das Artes e do PÚBLICO na Escola, aberta à participação de alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.