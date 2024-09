Tens sempre uma opinião a dar? Este concurso é para ti

O tempo foi passando e o mundo mudou. Com tanto a acontecer no panorama nacional e internacional, e tantas notícias a dar conta do que ia acontecendo, vieram também muitas opiniões. Ao longo dos últimos três anos letivos, mais de 560 textos de opinião escritos por alunos, provenientes de 106 agrupamentos de escolas portuguesas, foram submetidos no concurso “Isto também é comigo!”, iniciativa conjunta do PÚBLICO na Escola e da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE), que decorre mensalmente a cada ano letivo. Vinte e quatro venceram e viram os seus trabalhos publicados. Agora pode ser a tua vez.

É já no dia 1 de outubro que se inicia a quarta edição do concurso que distingue os melhores textos de opinião, escritos a partir de conteúdos do jornal PÚBLICO. Até à última sexta-feira de cada mês, alunos do ensino secundário podem participar com um texto de opinião escrito a partir de um trabalho do PÚBLICO, publicado ao longo desse mês em que estão a concorrer e que lhes tenha chamado a atenção: um texto, um vídeo, podcast, infografia, fotografia, lido ou visto na edição impressa ou online.

As regras mantêm-se (consultar regulamento): o texto não excede as 350 palavras e apresenta os argumentos da opinião sobre o assunto que suscitou o interesse do aluno. Podem participar estudantes de escolas públicas ou privadas em Portugal, bem como escolas no estrangeiro que tenham o ensino do português como primeira língua. E não existe um limite de participações por aluno. De acordo com o regulamento, é também necessário indicar o título, autor e data de publicação do conteúdo que serviu de inspiração, bem como o respetivo link, caso se aplique. A submissão fica a cargo do professor bibliotecário, através de um formulário.

Os vencedores terão os seus textos publicados nas plataformas digitais do PÚBLICO na Escola e da RBE e respetivas redes sociais. Além disso, os alunos têm direito a uma oferta de livro(s) do PÚBLICO e a biblioteca escolar a uma assinatura digital anual do jornal.

560 textos de opinião escritos por alunos submetidos a concurso nos anos anteriores

Aumentar a autoestima, ver um trabalho ser validado por pessoas que não se conhece, vê-lo publicado para muitas pessoas o lerem. Estes são alguns dos principais ganhos que Raquel Ramos, coordenadora interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares e responsável pela parceria com o PÚBLICO na Escola, consegue identificar entre os vencedores. “Alguns alunos reportaram-nos, através dos professores, como foi importante para eles terem-se envolvido na iniciativa ‘Isto também é comigo!’, não apenas porque começaram a ler um jornal ou cimentaram hábitos de leitura, mas também porque lhes ‘foi dada voz’ através da escrita”. E as mais-valias não se ficam pelos que ganharam: “Mesmo não vencendo, a experiência de poderem escrever um texto que exprime o seu ponto de vista em relação a assuntos muito diversos que lhes dizem diretamente respeito é um ganho enorme, na medida em que os ajuda a crescer, a tomar uma posição, a desenvolver o espírito crítico.”

Os jovens são os verdadeiros protagonistas deste concurso. Não só enquanto participantes, mas também como membros do júri. Além de ter representantes do PÚBLICO na Escola, da RBE e um professor a escolher os melhores textos todos os meses, um grupo de alunos do ensino secundário faz parte das reuniões e tem uma palavra a dizer no momento de decisão. É assim desde o começo, e Raquel Ramos diz que tem sido “uma experiência que os marca muito pela positiva”. “Pelo que me é dado observar, os alunos que têm participado como elementos do júri sentem uma responsabilidade grande, mas também muito prazer em ler as opiniões dos colegas e em participarem na seleção do melhor texto.” E enquanto lêem e decidem, adquirem competências transversais, como saber trabalhar em equipa, ter responsabilidade e flexibilidade, defende.

Para que os futuros participantes possam inspirar-se nos que já fazem parte da história do concurso, está previsto um webinar para o mês de outubro, onde antigos vencedores contarão as suas experiências na primeira pessoa. O dia, a hora e o link para a transmissão serão divulgados em breve.

Em outubro, também os Jornalistas em Rede

Nesta parceria entre a Rede de Bibliotecas Escolares e o PÚBLICO na Escola, há outro concurso que acontece em dois momentos e se dedica a dois géneros jornalísticos. Entre outubro e fevereiro a reportagem, de fevereiro a maio a entrevista. “Jornalistas em Rede” (consultar regulamento) propõe que alunos do 3.º ciclo do ensino básico olhem à sua volta, encontrem protagonistas para histórias locais e conversem com eles. Que sejam verdadeiros jornalistas.

Como acontece no “Isto também é comigo!”, este concurso é um trabalho de equipa entre alunos e professores bibliotecários — já que a submissão fica a cargo do professor bibliotecário da escola que concorre— e, por isso, há prémios para ambos. Alunos verão a sua reportagem ou entrevista publicada no site do PÚBLICO na Escola e receberão um voucher de 150 euros, a biblioteca ganhará uma assinatura digital do jornal com duração de um ano.

A relação entre alunos e professores bibliotecários, que nestes dois concursos se torna evidente, é representativa da dinâmica que acontece ao longo do ano nas escolas. Quem o diz é a coordenadora interconcelhia da RBE: “As bibliotecas são centros de cultura nas escolas, proporcionam aprendizagens formais e não formais aos alunos diariamente. Os professores bibliotecários desempenham um papel essencial na promoção dessas aprendizagens, pelo que apoiam, divulgam e dinamizam projetos desta natureza por toda a escola.”

Raquel Ramos acredita que as sementes já lançadas, com “Isto também é comigo!” e “Jornalistas em Rede”, podem trazer frutos e que “a leitura do jornal e o hábito de refletir sobre o que se leu” poderá tornar-se “uma rotina nas escolas portuguesas, a partir da biblioteca escolar”.