Principais atividades e algumas novidades

Encontro Nacional de Jovens Jornalistas

A ideia partiu dos alunos responsáveis pelo EçaNews, jornal da Escola Secundária Eça de Queirós, em Lisboa, em 2021. No ano seguinte, receberam na sua escola mais de 100 alunos do continente e ilhas, com o apoio da Direção-Geral da Educação e do PÚBLICO na Escola. Em 2023 o encontro aconteceu em Mafra, ao longo de dois dias, em 2024 foi em Ponte de Lima, durante três. É um momento de convívio e aprendizagem, sempre com workshops dinamizados por jornalistas do PÚBLICO e uma formação para professores.

Concurso Nacional de Jornais Escolares

Desde 1991-92, é o grande evento anual do PÚBLICO na Escola e distingue o melhor que se faz no jornalismo escolar, valorizando o envolvimento dos alunos na criação e na dinâmica das publicações. No total há onze prémios, dois para os melhores jornais de escola e de agrupamento, bem como para os melhores trabalhos de ciência, cultura, sobre democracia, melhor reportagem, melhor design gráfico, melhor jornal TRUE e um prémio incentivo, para os que dinamizam publicações em contextos mais vulneráveis.

Diretório de jornais escolares

Onde é que podemos ver os jornais escolares que se fazem no país? Responder a esta pergunta, que ouvimos com frequência, passa agora a ser mais fácil: no diretório de jornais escolares que daremos a conhecer no próximo dia 31, quinta-feira. Com o nome de cada jornal e imagem, escola, concelho, uma breve descrição e o respetivo link (se for o caso). Arranca com a centena de publicações que participaram na edição deste ano do concurso nacional, a partir daí outras irão entrando, numa atualização que se quer permanente e o mais completa possível.

Boletim PÚBLICO na Escola

Regressa em janeiro de 2025, com periodicidade mensal, o Boletim PÚBLICO na Escola, companheiro do Concurso Nacional de Jornais Escolares na dianteira do projeto desde os primeiros tempos. Em formato digital e distribuído gratuitamente, para divulgar o que se passa no mundo da educação para os media, dentro e fora do âmbito do projeto.

Foto Visita de alunos do 5.º ano do Colégio Corte Real, na Moita, à redação do PÚBLICO em Lisboa, em 2023 Daniel Rocha

Visitas à redação

Perceber como é que se faz um jornal generalista diário, conhecer e questionar aqueles que o fazem todos os dias, mergulhar no ambiente de redação. Nestas visitas guiadas, alunos e professores têm a oportunidade de conhecer os bastidores do PÚBLICO e ver como é feito o jornal online e em papel. Este ano passarão a ser mais imersivas e a ter uma componente prática em que os alunos são desafiados a serem, também eles, criadores de conteúdos.

Formação

Com acreditação ou num contexto informal, presenciais ou online, as formações para professores são uma oportunidade para adquirir ferramentas para trabalhar a literacia mediática em contexto escolar. Como usar o jornal como recurso pedagógico? Como tornar um jornal escolar apelativo e útil para os alunos? Como ter uma abordagem holística e articular esta área com as diversas disciplinas? São algumas das perguntas respondidas.

Recursos pedagógicos

Planos de aula que pretendem ajudar os educadores a cruzar objetivos curriculares de várias disciplinas com os objetivos da educação para os media, a partir de trabalhos do PÚBLICO. Propostas centradas na resolução de problemas reais privilegiando a interdisciplinaridade. Desafios que convidam os alunos a refletir sobre questões da atualidade, envolvendo-os na discussão e na procura de soluções. Materiais de apoio à construção de conteúdos jornalísticos.

Plataforma TRUE

Está aqui tudo, pronto a usar para fazer jornais escolares digitais. É só entrar e começar a escrever as notícias e carregar as fotos. Gratuita e de fácil utilização, disponibiliza um backoffice completo, resultado de um trabalho conjunto do PÚBLICO, da Universidade de Aveiro e da empresa de tecnologias digitais MOG. Neste primeiro ano de vida, viu serem abertos perto de 200 jornais, em 90 concelhos. O registo e o acesso fazem-se a partir do site do PÚBLICO na Escola.

Mentorias para 60 jornais escolares

Se queremos mais jornalismo nos jornais escolares, compete-nos ajudar a consegui-lo. Neste ano letivo, pela primeira vez, seis dezenas de publicações contam com um acompanhamento mais próximo e regular por parte do PÚBLICO na Escola. Cinquenta destas mentorias ocupam-se de jornais da plataforma TRUE, em fases distintas de desenvolvimento.

Concursos RBE

"Da tua biblioteca ao PÚBLICO" é uma iniciativa entre o PÚBLICO na Escola e a Rede de Bibliotecas Escolares que inclui dois concursos que decorrem há já três anos letivos consecutivos: “Isto também é Comigo!” e “Jornalistas em Rede”. No primeiro, os alunos são convidados a fazerem-se ouvir através de um texto de opinião a partir de um texto do PÚBLICO, a cada mês, entre outubro e maio. No segundo, a fazer primeiro uma reportagem e depois uma entrevista sobre um tema e a alguém à sua escolha.

Foto

“Vamos fazer um Plano”

Neste concurso, organizado em parceria com o Plano Nacional das Artes, os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário preparam um trabalho sobre temas de cultura pensado para ocupar duas páginas de jornal. Os planos dos cinco vencedores são depois editados, em ment