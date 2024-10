O “aqui” do título refere-se a este endereço: https://www.publico.pt/publico-na-escola/repositorio-jornais-escolares. Quem quiser ficar a conhecer o que se faz nas escolas portuguesas, em matéria de jornais e revistas, tem agora a tarefa mais facilitada. Um diretório de publicações, preparado pelo PÚBLICO na Escola, está já a funcionar.

Num primeiro momento, vai ocupar-se dos títulos que participaram na mais recente edição do Concurso Nacional de Jornais Escolares, cujos vencedores foram também revelados neste dia 31 de outubro.

Para além do nome e de uma imagem de cada publicação, a informação divulgada inclui a indicação da escola ou agrupamento de escolas, o concelho e uma descrição breve do projeto. Para o conteúdo desta “ficha” contribuem sobretudo, na fase de arranque da listagem, os textos de apresentação que acompanham os jornais submetidos ao concurso nacional.

No caso dos jornais digitais, é ainda adicionado o link, de forma a que possam ser lidos por quem consulta este repositório, uma das novidades do projeto de literacia mediática do PÚBLICO, num momento de anunciado reforço das suas acções e impacto. A ordem por que aparecem os títulos corresponde à ordem de entrada e a atualização será permanente, sem limite no número de entradas.

A criação do diretório integra o projeto TRUE, responsável pela plataforma de criação de jornais escolares digitais disponibilizada no último ano letivo.

A pesquisa de jornais faz-se por nome da publicação ou concelho, indo ao encontro da habitual curiosidade das pessoas quanto ao que se passa na sua zona. “Põe a tua escola no mapa!” é um dos apelos repetidos pelo PÚBLICO na Escola. Não podia ficar de fora de mais esta iniciativa: “Os jornais que se fazem nas escolas portuguesas podem ser lidos aqui. Dá-nos a conhecer o teu.”