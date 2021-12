Fugas

Exclusivo Reportagem Restaurantes Seguir tópico

Nunca foi tão importante falar de hospitalidade e do serviço na restauração; em tempos que os restaurantes sofrem com uma aguda crise de pessoal, sentámo-nos com profissionais do sector para conversar sobre as mudanças e perspectivas que passam pela sala — e o papel dos clientes nessa cadeia.