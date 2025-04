Segurança Interna admite que reposição da energia pode demorar. Prioridade é manter serviços essenciais

O Sistema de Segurança Interna, que coordena as forças e serviços de segurança e informações do país, admite que devido à "extensão e complexidade", a resolução do apagão que nesta segunda-feira assolou o país "poderá demorar" até que o fornecimento eléctrico seja totalmente restabelecido.

Em comunicado, este organismo avança que "todas as entidades competentes estão empenhadas em reforçar o recurso a fontes alternativas de energia, na utilização criteriosa de geradores e na garantia do respectivo abastecimento de combustível", sendo que "a prioridade máxima mantém-se na protecção dos serviços essenciais, especialmente na área da saúde". O objectivo é garantir o funcionamento da rede médica, dos hospitais e o apoio a doentes domiciliários dependentes de equipamentos eléctricos.

O Sistema de Segurança Interna apela ainda à população para que se mantenha tranquila e que adopte "medidas de gestão responsável e evite consumos desnecessários". E recorda ainda que o número de emergência 112 deve ser utilizado apenas para situações de emergência, de forma a não sobrecarregar a rede de comunicações.

Vários hospitais do país têm, nesta segunda-feira, comunicado que suspenderam toda a actividade programada, o que inclui consultas, exames e cirurgias, estando apenas a assegurar a resposta urgente. É uma forma de poupar energia, já que as unidades de saúde estão a trabalhar apenas com recurso a geradores que permitem manter a energia em caso de falhas.