Um país desorientado, às escuras, na fila do multibanco e a tentar comprar comida

O PÚBLICO oferece de forma gratuita os conteúdos sobre o apagão geral. Se quiser apoiar o nosso jornalismo assine aqui

Última hora: siga aqui ao minuto

O desabafo sai quase mudo. “Não estou a conseguir fazer nada. Estamos parados”, explica Orlindo Marques, 66 anos, um dos gerentes da Confeitaria Pampulha, popular café-restaurante localizado junto ao troço final de Avenida Infante Santo, em Lisboa. E pior estava para vir, dizia, com o assentimento do sócio Paulo Marques, 57, ambos tentando alinhavar ideias por trás do balcão de alumínio e encontrar sentido para o que ali se vivia. E em todo o lado.

Ao início da tarde desta segunda-feira, eles e os funcionários deveriam estar sem mãos a medir para os muitos almoços que por ali se costumam servir. Mas agora faziam-se contas aos mais que prováveis prejuízos. “Estamos preocupados com as arcas. O peixe, a carne e o pão estão lá dentro e vão começar a descongelar”, diz. O que havia para vender, pão e salgados, foi despachado num ápice. Ali, como noutros estabelecimentos do género.

Não muito longe, a expressão de Michel Fant era de desânimo. Sentado na soleira da porta, o cozinheiro de 39 anos contempla as últimas informações que o telemóvel lhe vai dando. “Pausa” é o nome do restaurante italiano que abriu há cerca de quatro anos na Rua da Cozinha Económica, no bairro lisboeta de Alcântara. E não podia ser mais apropriado para descrever o momento, sentido a partir do final da manhã, pela generalidade das pessoas.

A sensação de desorientação era comum a outros estabelecimentos comerciais, a outros locais de trabalho e à generalidade das instituições do país. A qualquer casa ou rua. A sensação da vida em suspenso, tal como nos primeiros momentos da pandemia de covid-19. “Isto vai ser um grande prejuízo”, diz Michel, encolhendo os ombros, acompanhado pelo acenar de cabeça dos funcionários. Em dias normais, costuma servir uma centena de almoços, muitos deles de empregados da vizinha sede da Galp, mas esta segunda-feira a normalidade foi travada.

À porta da sede da petrolífera, a hora de almoço era aproveitada para conversar sobre o tema do dia. Ou para fumar. “Estamos a 50%, com alguns sistemas essenciais a funcionar”, diz ao PÚBLICO um funcionário, após uma baforada. A reserva sobre o que se passa entre paredes é norma empresarial, pelo que não é fácil arrancar informações. Ainda assim, um colega diz que o funcionamento dos sistemas informáticos estava a ser assegurado por sistemas de redundância. “Dá para trabalhar. Vamos ver como será depois”, diz. E as bombas de combustível da empresa, perguntamos. “Quando não se puder abastecer, é porque não há electricidade”, explica, antes de seguir em busca de almoço.

No edifício em frente, onde funciona a consultora EY, mas o cenário é em tudo idêntico. Há empregados cá fora, alguns aproveitam para almoçar o que trazem de casa. “Até há pouco tempo, tínhamos Wi-Fi, agora já não”, comenta uma rapariga sentada num murete de um canteiro. Consegue-se trabalhar? Nem por isso. Todos abanam a cabeça. “Só com as baterias ainda disponíveis dos computadores e dos telemóveis”, informa, sorriso conformado, um coordenador de equipa, assumindo a impotência ante tamanha contingência. Sem surpresa, era esse o único assunto de conversa. Ali e em todo o lado. Bem como nas redes sociais.

Confusão nas ruas

Foi nelas, sobretudo, que a informação e a desinformação em torno do tema fluíram, ao longo do dia, em doses imoderadas. Tanto que uma notícia, supostamente assinada pela CNN, a partir de Bruxelas, começou a circular pelas redes e aplicações de conversação online, dando conta que as “agências de cibersegurança da União Europeia apontaram os grupos russos apoiados pelo Estado como os principais suspeitos por detrás das perturbações generalizadas” com a electricidade. Veio-se a constatar ser falsa.

O corte energético que se fez sentir, em pouco tempo começou a deixar as marcas nas ruas das cidades portuguesas. E, de súbito, impôs consequências em algumas das funcionalidades mais básicas da vida quotidiana. O sistema de semáforos da capital, tal como em quase todo o lado, estava desligado. O que provocava o caos na circulação automóvel, com os condutores a mostraram-se perplexos e hesitantes. Ouviam-se buzinas e travagens. O ritmo da circulação rodoviária mostrava-se errático. Toda a rede de eléctricos de Lisboa estava parada, com os veículos imobilizados na caixa de rodagem a dificultarem ainda mais o trânsito já caótico. Os autocarros, alinhados, nem sequer param nas paragens.

O Metropolitano de Lisboa, tal como todas as redes de transporte do país dependentes da rede eléctrica, parou. “O metro não está a circular”, dizia à agência Lusa o único segurança presente na estação do Areeiro, que nada sabia sobre se noutros locais da rede havia passageiros retidos. “Aqui não houve”, relatou, tentando apurar mais informações através do telefone de comunicação interna, que, porém, não estava a funcionar.

Essa sensação de desordem, de disrupção violenta do quotidiano, era também patente noutros dos locais por onde passa muita da vida contemporânea, os supermercados. Bastava olhar para o que estava mais próximo. “Estimado cliente, informamos que, por motivo de falha energética, a loja encontra-se temporariamente encerrada”, dizia o aviso manuscrito afixado à porta do Pingo Doce de Alcântara. Ainda assim, as pessoas mostram descrença. “Está fechado?! Mas como é que almoço? E tenho sede”, queixa-se uma adolescente a revelar sinais de impaciência. Dois polícias e um segurança garantem que ninguém passa lá para dentro, de onde se vislumbra uma estranha penumbra.

Foto A sensação de desorientação tomou conta da maioria das pessoas, ao fim da manhã desta segunda-feira Nuno Ferreira Santos

“Tinha vindo comprar água, conservas e gelo, para manter as coisas no frigorífico”, diz ao PÚBLICO Christophe Guerreiro, 51 anos, francês residente naquela zona. “Tenho aqui dinheiro vivo para fazer as compras. Mas não sei como é que isto vai ser”, diz, confessando estar apreensivo. “Tenho estado a ouvir a rádio francesa. E tenho uns amigos que vivem em Barcelona e dizem que as coisas lá já estão a normalizar”, explica.

Tentar levantar dinheiro

“Vou tentar levantar 50 euros, à precaução. Não sabemos quanto tempo isto vai durar”, diz ao PÚBLICO Mariana Lemos, de 18 anos. A estudante da escola superior de enfermagem da Cruz Vermelha tenta a sua sorte, tal como outras colegas de turma, junto ao terminal multibanco da agência do Novo Banco de Alcântara. “Sinceramente, nem sei como vou para casa. Se calhar, a nado”, graceja a moradora do Seixal, questionando se haverá barcos para a outra margem. Pacientes, as pessoas vão esperando a sua vez, torcendo para que o dinheiro não acabe.

Já Diogo Rodrigues, 24 anos, empregado de escritório, portátil na mochila, mostra-se aliviado. Conseguiu levantar 150 euros, também se prevenindo para os próximos tempos. Que não sabe até quando se poderão estender. “Não sei como será consigo. Mas, no meu tempo de vida, nunca passei por nada disto”, afirma. À porta, as funcionárias do banco tentam ordenar a fila, explicando que ainda há dinheiro e que a energia é a do gerador. “Tudo isto é novo para nós. Nunca aconteceu”.

O sentimento de desorientação foi sentido por todo o país. Na Maia, nos arredores do Porto, a funcionária de um centro de dia que devia entregar o almoço a uma idosa que vive no 4.° andar, grita no exterior, na expectativa que alguém possa descer para lhe abrir a porta do prédio. Acaba por receber resposta de um morador do 1.° andar, que desce para a deixar entrar, com a lanterna do telemóvel ligada, permitindo que a utente receba o almoço.

Na rua há quem fique no carro a ouvir a rádio que, sem energia ou ligação à internet, é, de momento, a única forma de obter notícias sobre o que se passa. Vêem-se muitas pessoas na rua ou sentadas nos degraus, em frente a estabelecimentos comerciais ou escritórios, e isso, além da inexistência da passagem habitual do metro, é o principal sinal de que algo de anormal se passa.

As escolas não foram encerradas e não havia acumulações nas bombas de gasolina mais centrais, mas um multibanco do centro tinha uma fila constante. E as paragens de autocarro tinham muito mais gente do que o habitual. Num dos prédios de habitação, um morador carrega um balde que acabou de encher na torneira comum. “Ainda há água, mas sabe-se lá”, justifica-se.

Em Gueifães, na Maia, o Lidl continuava a funcionar. Viam-se filas de carros para aceder ao parque de estacionamento e todos os carrinhos que saem empurrados por clientes estão cheios, sobretudo, com dois produtos: garrafas de 1,5 litros de água (os garrafões já tinham acabado) e embalagens de papel higiénico.

Com Patrícia Carvalho