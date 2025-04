“Ladrões avós” vão a julgamento em Paris por roubo de jóias de Kim Kardashian

Um grupo de homens apelidados de “ladrões avós” vai a julgamento, nesta segunda-feira, acusados de terem assaltado Kim Kardashian à mão armada e de terem roubado jóias no valor de milhões de euros durante a Semana da Moda de Paris, há quase uma década.

Vários dos acusados estavam na idade da reforma ou perto dela na altura do assalto de 2016, que foi considerado, quando aconteceu, o maior assalto envolvendo um indivíduo em França em mais de 20 anos.

Kardashian deslocar-se-á a Paris em Maio para prestar depoimento no julgamento, que decorrerá durante quase um mês, informou o seu advogado.

Os suspeitos, que usaram máscaras de esqui e roupas com marcas da polícia, amarraram a celebridade milionária com cordas e fita adesiva, antes de fugirem com um anel de noivado avaliado em quatro milhões de dólares, que fora oferecido à estrela da TV realidade pelo seu então marido, o rapper Kanye West (agora conhecido como Ye), e outras jóias, de acordo com os investigadores.

“Eles não paravam de dizer ‘o anel, o anel’”, disse Kardashian a David Letterman numa entrevista em 2020, durante a qual lutou contra as lágrimas ao recordar os seus receios de ser violada nessa noite.

“Eu não parava de olhar para o porteiro”, continuou ela, referindo-se ao porteiro do prédio exclusivo que tinha sido forçado sob a mira de uma arma a levar a gangue até ao seu apartamento. “Eu pensava: ‘Vamos morrer? Digam-lhes que tenho filhos, que tenho bebés... Tenho de ir para casa’”.

Os vestígios de ADN encontrados nas faixas de plástico utilizadas para atar os pulsos de Kardashian ajudaram a polícia a efectuar as detenções em Janeiro de 2017.

No total, dez pessoas serão julgadas pelo tribunal penal. Cinco delas são acusadas de assalto à mão armada e rapto. As outras são acusadas de cumplicidade no assalto ou de posse não autorizada de uma arma.

Um dos arguidos, Yunice Abbas, de 71 anos, admitiu a sua participação no assalto, tendo escrito um livro sobre o seu papel. Abbas, que passou 20 anos da sua vida activa na prisão, disse ao canal de televisão francês TF1 que o “grande trabalho era para ser o último”.

Abbas disse ter sido informado de que o alvo era um grande diamante, mas não a estrela de The Kardashians.

Chloe Arnoux, advogada que representa Aomar Ait Khedache — apelidado de “Omar, o Velho” e acusado de ser o líder do grupo (o que ele nega) — disse que o seu cliente pode acabar por passar o resto da vida na prisão devido à sua idade.

Em entrevista à BFM TV, a advogada afirmou que o cliente escreveu a Kardashian para pedir desculpa, mas que a carta foi interceptada pelas autoridades.