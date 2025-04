Apagão: cuidado com estas quatro fake news que estão a circular

Desde que, pelas 11h33, a Península Ibérica ficou sem energia eléctrica, a desinformação sobre o inesperado acontecimento tomou conta das comunicações. Informações falsas e notícias antigas circularam em redes sociais como o TikTok ou o WhatsApp e chegaram a milhares de utilizadores, que as partilharam. Nem as agências de notícias, como a Reuters, ficaram a salvo das fake news.

Se se cruzou com alguma destas notícias, não as reproduza:

Ataque russo

Uma das primeiras notícias falsas que circularam nas redes sociais tinha como suposta fonte a CNN Internacional. “As agências de cibersegurança da União Europeia apontaram os grupos russos apoiados pelo Estado como os principais suspeitos por detrás das perturbações generalizadas” com a electricidade, lia-se no texto assinado pela CNN Bruxelas, que falava ainda numa "onda de ataques cibernéticos sem precedentes" que havia atingido 15 países.

A notícia tinha, entre outras, declarações falsas de Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, proferidas numa conferência de imprensa que nunca existiu, como confirmou o PÚBLICO junto da sua correspondente em Bruxelas, Rita Siza. A CNN Internacional não tem sequer um correspondente em Bruxelas.

Alegadamente, também o Kremlin reagia, rejeitando oficialmente qualquer envolvimento e considerando a acusação sem fundamento e provocatória.

Fenómeno atmosférico raro

Ao início da tarde, pouco antes de visitar as instalações da REN, o primeiro-ministro falou aos jornalistas para pedir tranquilidade e paciência até que a situação seja ultrapassada. “Serão algumas horas e é preciso termos todos paciência, porque objectivamente a situação é muito incómoda, mas não é também razão para alarme ou para comportamentos diferentes dos de um dia normal”, disse, pedindo "compreensão redobrada".

Enquanto Montenegro assumia a expectativa de que a energia eléctrica fosse reporta "ainda hoje" a partir da central de Castelo de Bode e da Tapada do Outeiro, a agência Reuters partilhava uma informação falsa sobre a origem do apagão. Segundo a agência, que citava fonte da REN, o apagão na Península Ibérica teria sido causado por um fenómeno atmosférico raro. "Devido a variações extremas de temperatura no interior de Espanha, registaram-se oscilações anómalas nas linhas de muito alta tensão (400 kV), fenómeno conhecido como 'vibração atmosférica induzida'. Estas oscilações provocaram falhas de sincronização entre os sistemas eléctricos, levando a perturbações sucessivas através da rede interconectada europeia."

A REN não demorou a desmentir esta informação, garantindo que a origem do apagão continua por determinar.

Avião de combate a incêndios

Na tentativa de explicar o inexplicável, circulou nos grupos de WhatsApp a notícia de que "o apagão simultâneo que afectou Portugal e Espanha foi causado por um incidente na rede eléctrica europeia", mais especificamente "um avião de combate a incêndios" que danificou uma linha de muito alta tensão em França, provocando "falhas de energia em vários países, incluindo Portugal e Espanha".

Não sendo propriamente informação falsa — o apagão após o acidente com o avião de combate a incêndios aconteceu em Julho de 2021 —, a notícia é antiga, foi descontextualizada e nada tem que ver com o apagão desta segunda-feira. O comunicado citado nesta segunda-feira foi realmente emitido pela E-Redes, mas há quase quatro anos.

Pelo menos 72 horas sem electricidade

Entre as informações falsas que circularam no WhatsApp, houve uma que se tornou viral sobre a reposição da electricidade em Portugal que demoraria pelo menos 72 horas. Nem a REN, nem a E-REdes, nem a EDP alguma vez confirmaram essa informação. “Neste momento é ainda impossível prever quando estará normalizada a situação (...), a re-ernegização do sistema eléctrico nacional será feita gradualmente, com o acoplamento faseado dos diversos grupos electroprodutores”, escreveu a REN em comunicado.

Devido à quantidade de informações não oficiais em circulação, a empresa do grupo EDP também fez saber que irá dar actualizações de forma regular sobre a reposição do serviço.

A Rede Eléctrica informou, ao início da tarde, que a reposição da energia levará entre seis e 10 horas em Espanha.