Futebol recebe 44,7 milhões de euros das apostas em 2024, mais 8,6 do que 2023

De um “bolo” total de 61,8 ME, o futebol representa 44,7 ME, seguindo-se o ténis, com 9,7 ME, ou seja, 15,7% do total, e o basquetebol, com 4,57 ME, 7,4%.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com 33,85 milhões de euros (ME), e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), com 10,85 ME, aumentaram em 8,6 ME as receitas os as apostas desportivas online.

Segundo dados relativos à distribuição de verbas do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) de 2024, num documento enviado hoje pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP) aos grupos parlamentares, o futebol arrecada a "fatia de leão" das verbas distribuídas por federações e outras entidades, com a FPF a crescer de 27,31 ME para 33,85 ME.

Ao lado da FPF, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), com 10,85 ME, um crescimento de 2,1 ME em relação a 2023, faz com que o futebol tenha conseguido 72,3% do valor distribuído pelo sector desportivo vindo do imposto sobre apostas desportivas.

Por outro lado, à Federação Portuguesa de Surf foram atribuídos cinco euros e 21 cêntimos, enquanto a patinagem (que tem sob a sua alçada o hóquei em patins), o Comité Paralímpico de Portugal (CPP) e a própria CDP receberam zero, tal como o atletismo, que "quebrou" de pouco mais de 500 euros para nada.

Já a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) seguiu em sentido inverso, passando de zero em 2023 para quase 58 mil euros no ano passado.

O valor entregue ao desporto, de resto, registou um crescimento de 11 ME de 2023 para 2024, para 61,8 ME, o que significa que duas entidades recolheram quase todas as verbas, com o futebol a ser a modalidade com mais valor angariado e distribuído.

Os valores, requisitados pela Confederação ao SRIJ, foram hoje publicados num documento enviado por esta entidade aos partidos políticos que se candidatam às eleições legislativas de 18 de Maio, no âmbito de uma série de propostas para o sector desportivo em Portugal, tendo este ano defendido uma nova forma de distribuição destes valores.

O Orçamento do Estado do Governo para 2024 incluía uma verba de 54,5 milhões de euros para o desporto, valor que fica aquém do arrecadado e distribuído por este mecanismo, tendo depois o executivo anunciado um apoio extraordinário, a executar até 2028, de 65 milhões adicionais.

Em Março, o relatório trimestral final de 2024 do Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos (SRIJ) do Turismo de Portugal já tinha dado conta desse ano como o que registou o maior volume de apostas desportivas online de sempre, num valor total de 2.053,2 ME.

Feitas as contas anualmente, estes dois mil milhões do ano passado são o mais elevado volume de apostas desportivas online de sempre, mais 331,6 ME do que o total de 2023 (1.721,6 ME) e mais meio milhão do que o de 2022 (1.482,1 ME).

Já em 2021 o volume de apostas ascendeu a 1.402,9 ME, a que, juntando os 808,1 de 2020, totaliza em 7.467,9 ME o total dos últimos cinco anos.

Este maior volume de apostas anual corresponde também ao de maior valor de receita bruta, de 433,4 ME, superando também o anterior máximo, registado em 2023 (324,4 ME).