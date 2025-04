Ai Weiwei camuflado em Nova Iorque para comemorar 80.º aniversário do fim da II Guerra

O belo monumento concebido pelo arquitecto norte-americano Louis Kahn (1901-1974), uma das referências da arquitectura do século XX, vai servir de palco a uma instalação do artista e activista chinês Ai Weiwei, intitulada Camouflage.

A instalação será inaugurada em Setembro no Franklin D. Roosevelt Freedoms State Park, situado na Roosevelt Island, em Nova Iorque, marcando o primeiro acto de um programa de arte pública dedicado à justiça social e à liberdade. O monumento de Kahn, concebido em 1973, um ano antes da morte do arquitecto, mas cuja construção começou apenas em 2010, comemora a vida de Roosevelt com base no discurso seminal do antigo Presidente norte-americano em 1941 dedicado à liberdade cujas palavras estão gravadas num dos grandes blocos de granito que compõem a obra.

O memorial a Roosevelt ocupa o lado sul da ilha, organizando-se numa longa promenade que culmina no busto do antigo Presidente e no discurso às quatro liberdades – liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de viver uma vida condigna, liberdade de viver sem medo –, antes de o visitante descobrir uma ampla vista, com Lower Manhattan ao fundo e o edifício das Nações Unidas à direita, do outro lado do rio.

Ai Weiwei, que vive e trabalha actualmente em Portugal (Montemor-o-Novo), vai cobrir e camuflar o final desse percurso, segundo a informação disponibilizada pelo Four Freedoms Park Conservancy no seu site sobre o programa Art X.

Criado em diálogo directo com o desenho do parque e a sua localização, o trabalho de Ai Weiwei propõe-se como um santuário e abrigo monumental. Aberto a norte, estrutura-se através de uma cobertura que toma a forma de uma rede de camuflagem. A obra convida “o público a considerar questões de vulnerabilidade e protecção, verdade e encobrimento, e a reverberação do impacto dos conflitos humanos em todo o mundo”, explica o comunicado da iniciativa. Ai Weiwei quer que os visitantes possam integrar os seus pensamentos sobre a liberdade no tecido que cobre a obra, “acrescentando um elemento colectivo e participativo à instalação”.

A obra será inaugurada a 10 de Setembro, coincidindo com a 80.ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas e 80.º aniversário do final da Segunda Guerra Mundial. “Os artistas abriram o caminho para o activismo e a defesa [dos direitos] ao longo da história. A Art X Freedom amplia esse trabalho ao convidar artistas contemporâneos a reimaginar as liberdades de FDR para as gerações futuras, realizando novas obras de arte pública”, disse Howard Axel, CEO da Four Freedoms Park Conservancy, citado pelo comunicado.