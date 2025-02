A Segurança Social vai ser entregue aos privados?

O grupo de trabalho criado pelo governo para analisar a sustentabilidade da Segurança Social entrou em funções na última quinta-feira.

O facto de este grupo ser liderado por Jorge Bravo, economista e consultor do sector dos seguros e fundos de pensões, fez com que os partidos de esquerda acusassem o governo de querer entregar o sistema aos fundos privados.

A ministra do Trabalho admite ter ficado perplexa com as críticas que estão a ser feitas a este grupo de trabalho, como ouvimos no som de abertura deste episódio, e garante que o Governo não está a pensar privatizar a Segurança Social.

Amílcar Moreira, professor do ISEG, fez parte da comissão que elaborou aquele livro livre e é o convidado deste episódio. Será com ele que vamos tentar perceber quais são as ameaças que o regime enfrenta.

