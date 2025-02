Com provas-ensaio à porta, escolas lutam contra falta de equipamentos

Alunos dos 4.º, 6.º e 9.º anos estão a nove dias de realizar as provas-ensaio, em formato digital, mas há escolas com computadores e Internet em falta. MECI diz que há hotspots para todos.

O papel e a caneta estão a ser trocados pelos computadores nas provas-ensaio que vão ser realizadas pelos estudantes dos 4.º, 6.º e 9.º anos já a partir da próxima segunda-feira, 10 de Fevereiro. No entanto, há “preocupações em relação ao material digital” disponível em cada escola, como também ao nível “da fiabilidade da rede wifi”, nota o presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima.

Desde que o Ministério da Educação, Ciência e Inovação disponibilizou uma verba de dez milhões de euros para que os estabelecimentos de ensino conseguissem adquirir e reparar computadores, Filinto Lima notou um aumento do número de equipamentos que “têm chegado às escolas”. Ainda assim, “poderá não ser suficiente para colmatar a escassez”, alerta. Em contraste, “se há mais computadores nos estabelecimentos de ensino, por causa destas verbas; em relação à Internet, ainda não se verificaram melhorias”.

Estes testes “são uma oportunidade para as escolas treinaram para as provas que os alunos têm de fazer em Maio e Junho”, explica o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira. No mesmo seguimento, ajudam também a aferir a disponibilidade dos equipamentos e a estabilidade da Internet, nota Filinto Lima, acrescentando que os problemas “existem, subsistem e precisam de ser resolvidos”.

As provas-ensaio, realizadas em formato digital, são obrigatórias, mas cada escola pode definir se as notas destas contam ou não para a classificação final dos alunos. “Se temos uma escola com computadores insuficientes ou com uma Internet com muitas falhas e se nessa escola o resultado da prova-ensaio contar [para a classificação final], esses estudantes poderão ser prejudicados, e há, desde logo, aí uma desigualdade”, remata o presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas.

“A maior parte das instituições de ensino tem computadores” e a escassez pode ser colmatada com os concursos que “ainda estão a decorrer”, defende Manuel Pereira. Quanto à qualidade da Internet, o porta-voz da Associação Nacional de Dirigentes Escolares sugere a concretização da prova offline ou a alteração das datas de realização dos testes: “Se não fizerem num dia, podem fazer no dia seguinte.”

Ministério adquiriu hotspots

De acordo com a informação partilhada pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação com o PÚBLICO, “as escolas poderão escolher o momento mais conveniente para a […] aplicação” das provas-ensaio. “Apesar de terem sido reportadas insuficiências de conectividade” ao nível da Internet, “foram adquiridos hotspots para todos os alunos, que realizam este ano lectivo provas em formato digital, bem como para cada sala de aula”. Estas ferramentas já estão activas e disponíveis nas escolas, adianta o ministério.

Ainda assim, “todas as escolas têm reportado que muitos [computadores] se avariam”, principalmente durante o transporte dos equipamentos, revela Manuel Pereira, adicionando ser uma questão “difícil de ultrapassar”.

O “grande problema é o da equidade”, garante, já que “grande parte dos alunos, principalmente os mais novos, não têm a autonomia suficiente para realizar uma prova online durante 45 minutos e precisam de ajuda”. “A maior parte dos estudantes são muito autónomos nas redes sociais, mas têm muitas dificuldades quando têm de utilizar as novas tecnologias numa prova, por exemplo, para escrever texto corrido”, acrescenta.

Em caso de escassez de equipamentos, “uma vez que os alunos não vão fazer a prova em simultâneo”, o estabelecimento escolar “terá de reunir os seus próprios computadores para garantir que os alunos estão pelo menos em pé de igualdade” em termos de acesso a computadores. A realização dos testes em dias diferentes ou por turnos é outra das soluções apresentadas por Manuel Pereira para que todos os estudantes possam fazer a prova.

Para Filinto Lima, porém, a prática das provas continua a estar comprometida, mesmo havendo o material necessário e uma Internet de qualidade. “Antes das provas, é conveniente que os nossos alunos tenham contacto com os equipamentos, que a rede seja fiável e que pratiquem. É desolador e desmotivador para os alunos que não praticam tanto quanto queriam, mas também para os professores que querem que os seus estudantes tenham os instrumentos para fazerem as provas.”

Segundo Manuel Pereira, “os alunos que têm computador em casa ou que têm pais que os ajudam têm mais vantagens do que alunos que não estão nessas mesmas situações”.

As provas-ensaio vão começar daqui a uma semana, a 10 de Fevereiro, e desenrolam-se durante todo o mês. Enquanto os alunos do 4.º ano vão fazer provas de Português, Inglês, Matemática e Estudo do Meio, os do 6.º vão ser avaliados a Português, Matemática, História e Geografia de Portugal e Ciências Naturais. O 9.º ano vai realizar os testes de Português e Matemática.