Procurador Albano Pinto é novo coordenador da equipa que analisa homicídios em violência doméstica

Depois de proposta do Conselho Superior do Ministério Público, Governo nomeou ex-director do DCIAP para liderar a Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídios em Violência Doméstica.

Albano Pinto, procurador jubilado que dirigiu o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), é o novo coordenador da Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídios em Violência Doméstica.

A nomeação ficou registada em despacho desta segunda-feira, 3 de Fevereiro, em conjunto pelos vários ministérios ao qual a equipa responde – Justiça, Administração Interna, Saúde. Juventude e Modernização. Albano Pinto esteve à frente do departamento onde se investigam os casos mais complexos de criminalidade depois de ter estado no Supremo Tribunal de Justiça. Foi nomeado em 2019 para aquele cargo e, em 2021, teve o seu mandato renovado por mais dois anos pelo Conselho Superior do Ministério Público.

O despacho relembra que esta nomeação é feita com base na proposta do Conselho Superior do Ministério Público – o órgão superior de gestão e disciplina por intermédio do qual se exerce a competência disciplinar e de gestão de quadros do Ministério Público – e que tem como função o estudo das situações de homicídio ocorridas em contexto de violência doméstica, que tenham sido objecto de decisão judicial transitada em julgado ou de decisão de arquivamento. O objectivo é retirar conclusões que permitam a implementação de novas metodologias preventivas.

Esta equipa publica regularmente relatórios com casos concretos, onde assinala o que correu mal nos mesmos e as falhas do sistema, da denúncia à eventual decisão. Tem ainda como função produzir "recomendações às entidades públicas ou privadas com intervenção neste domínio".​​​ Albano Pinto vai coordenar uma unidade formada por representantes permanentes do Ministério Público, dos Ministérios da Justiça, da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e do organismo da Administração Pública responsável pela área da cidadania e da igualdade de género.

No Ministério Público desde 1982, Albano Morais Pinto nasceu em Coimbra e esteve também, entre Setembro de 2002 e Agosto de 2004, à frente da Direcção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira da Polícia Judiciária. Coordenou o círculo judicial de Leiria e chegou ao topo da carreira, procurador-geral adjunto, em 2014.

Albano Morais Pinto, nomeado por três anos, substitui a procuradora-geral adjunta jubilada Raquel Desterro, que no final de 2024 terminou funções enquanto coordenadora da Equipa. Em entrevista recente, a procuradora afirmava ao PÚBLICO: "O que nós constatamos é que, infelizmente, há muitas instituições que falham. Tem-se feito o caminho, mas ainda é preciso fazer muito mais. Falha o Governo, falham os ministérios, todos por igual, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, o Ministério da Segurança Social, o Ministério da Administração Interna: todos têm falhas. A análise retrospectiva visa pôr o dedo nessas feridas ainda abertas para ver se se colmatam algumas brechas e se se evita nem que seja uma morte."

Raquel Desterro substituiu o primeiro procurador a ocupar o cargo desta equipa criada em 2017, Rui do Carmo. Na altura, ao fim de seis anos no cargo, Rui do Carmo afirmou: “Estou convencido de que a sensibilização para estes problemas aumentou e que o nosso trabalho contribuiu para um melhor conhecimento da realidade”.