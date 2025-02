Número de creches com horário alargado sobe 42% em cinco anos

Existem 1806 creches a funcionar com horário alargado (mais de 11 horas por dia) em Portugal, a maioria em Lisboa (322) e no Porto (255). Oferta não dá resposta à procura.

Encostada à janela virada para o parque infantil exterior, mas que lhe dá um vislumbre do que está a acontecer dentro da sala das crianças de dois anos, Ana Veloso observa, embevecida, o filho William, de ano e meio. “Ele até se entretém sozinho, sem os amiguinhos.” Quando entramos na sala dos “ouricinhos”, encontramos William, de faces rosadas, absorto enquanto brinca com um jogo de encaixar peças. Na mesa imediatamente ao lado, outras quatro crianças dedicam-se à pintura (não só da folha que têm à frente, mas também da mesa), com fortes braçadas nos marcadores coloridos. Estamos no “Clube dos Pequenos”, em Braga, uma creche com horário alargado, que abriu há pouco mais de um mês e cujas inscrições foram quatro vezes superiores ao número de vagas disponíveis. Há 1806 creches a funcionar mais do que 11 horas por dia em Portugal, um número que aumentou cerca de 40% em cinco anos.