Liga contra o cancro constrói no Porto unidade para acolher mulheres em tratamento

Prometido alargamento do rastreio do cancro da mama a mulheres entre os 45 e os 49 anos e dos 70 aos 74 anos arranca em Fevereiro mas ainda depende da assinatura de um protocolo.

O Núcleo do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro vai construir no Porto uma unidade para acolher doentes em tratamento ambulatório que venham de longe para fazer tratamentos oncológicos na cidade. O projecto do edifício, orçamentado em três milhões de euros, e a instituição aguarda que a Câmara Municipal lhe atribua a licença para poder avançar com o concurso público da obra. “O projecto no Porto, na Avenida da Boavista, está a andar, não à velocidade que gostaríamos, porque são processos que envolvem sempre burocracia, mas esperamos conseguir acolher as utentes dentro de dois anos”, revela o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), Vítor Veloso.