Neve pouca, meu trenó primeiro

Entre dezembro e fevereiro, muitas famílias gostam de desfrutar da neve na Serra da Estrela. Este ano, calhou de chegarmos à Covilhã em meio a uma sequência de dias de sol. À medida que subíamos a estrada, avistávamos um cenário mais verde e florido do que o esperado para o auge do inverno. Temíamos não encontrar a paisagem gelada que nos fez viajar por horas.

O alívio só veio quando alcançamos a estância de esqui. Do alto dos postes, os canhões de neve expeliam água e ar pressurizado, para engrossar a camada branca que cobria uns bons metros quadrados. Apenas o suficiente para revestir a área destinada aos esquiadores e a ladeira reservada para os miúdos brincarem com trenós.

Como chegamos cedo, tivemos a ladeira inteira para nós. Com uma tranquilidade escandinava, ensinei meu filho a travar o trenó e a fazer curvas para desviar das pedras sob a neve rala. Aos poucos, outras famílias apareceram. Dentro de uma hora, havia tanta gente que os acidentes se tornaram inevitáveis. Eventualmente, uma criança descia a toda velocidade e se chocava contra outra que subia a ladeira a carregar seu trenó.

Os pais as socorriam, e uma família pedia desculpas à outra, com sorrisos de bons vizinhos. Mas a multidão cresceu a ponto de se instaurar uma competição por espaço. O lugar se converteu numa arena de adultos que empurravam os filhos sem se importar quando os trenós atropelavam alguém, ou que vociferavam de forma agressiva quando a vítima do atropelamento era um filho seu.

No Brasil se diz: “Farinha pouca, meu pirão primeiro”. O ditado se refere menos a uma característica brasileira do que a uma tendência humana. Numa situação de crise ou escassez, tendemos a afrouxar a polidez civilizatória e a adotar uma atitude egoísta. Isto acontece até no país mais rico do planeta. No seu recente discurso de posse como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump repetiu seu lema de campanha: America first. Os Estados Unidos em primeiro lugar, em detrimento de qualquer acordo de cooperação internacional.

Num mundo acossado por ameaças globais — como a emergência climática e as guerras de potencial nuclear — ganha força uma ética individualista ou até supremacista, que se opõe às soluções democráticas e diplomáticas. Uma ética amplificada pelos algoritmos das redes sociais, que privilegiam os discursos de ódio por seu poder de engajamento.

Neste contexto, a defesa dos princípios civilizatórios, como a busca pelo bem comum e o respeito à alteridade, pode soar ingênua ou até anacrônica. Mas é preciso seguir nadando, mesmo contra a corrente. Como demonstrou a pandemia de Covid-19, a sobrevivência da humanidade depende do seu esforço de articulação coletiva.

Na arena de pais e filhos na neve, a multidão não conseguiu se organizar pelo diálogo, propor filas, um revezamento, qualquer iniciativa em prol da coletividade. Cada família por si, transformaram um dia de diversão numa experiência tensa e hostil para todos.