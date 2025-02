Pesquisa mostra que discurso de ódio contra imigrantes está mais forte em Portugal

Levantamento realizado pela Casa do Brasil de Lisboa, dentro do projeto Migramyths, aponta que os ataques de ódio são mais frequentes na internet e nos serviços públicos.

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (03/02) pela Casa do Brasil de Lisboa aponta que 75,4% dos imigrantes que vivem em Portugal dizem ter sido vítimas de discursos de ódio, sendo que a maioria dos respondentes é de brasileiros (83%). E a internet aparece como principal meio usado para os ataques. O levantamento, denominado Discurso de Ódio e Imigração em Portugal, foi realizado por meio do projeto Migramyths — Desmistificando a Imigração, que está na sua quinta edição.

Segundo a pesquisa, 32,4% das pessoas ouvidas disseram que foram vítimas de ódio online, sobretudo, por meio das redes sociais Instagram, X (antigo Twitter) e Facebook. Outros 20,9% dos participantes relataram ter sofrido discriminação nos serviços públicos, sendo os centros de saúde, com 15,2%, os locais onde mais se verificaram manifestações de intolerância. Na sequência, aparecem as universidades (12,8%), os hospitais (12,2%), os transportes (10%), as Finanças (9,5%), as escolas (7%), as Juntas de Freguesia (6,5%) e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (6%).

Nos serviços privados, os imigrantes que participaram da pesquisa destacaram os restaurantes como locais onde mais ocorrem ataques de ódio: 22,8% dos respondentes afirmaram ter sido agredidos. No comércio como lojas, o índice ficou em 16%, aparecendo na sequência os supermercados (15,6%), as imobiliárias (10,3%) e os bancos (9,1%).

Coordenado pela cientista política Ana Paula Costa, presidente da Casa do Brasil, o levantamento ressalta que, dos ataques de ódio, a xenofobia predomina, com 66,4% dos relatos. Depois, aparecem a misoginia (15,3%) e o racismo (11,5%). Para 77,8% dos entrevistados, diante do crescimento do movimento anti-imigração em Portugal, os discursos contra imigrantes têm se tornado mais fortes.

"Assim como ocorreu em outros países, Portugal tem vivenciado um aumento na polarização política e maior politização das migrações. Movimentos populistas e extremistas têm explorado temas como religião e identidade nacional, gerando debates desinformados e, muitas vezes, discursos de ódio direcionados às pessoas migrantes", frisa o relatório Migramyths.

O documento assinala, ainda, que "os desafios econômicos e as desigualdades sociais vivenciadas em Portugal, representadas, sobretudo, na crise da habitação, podem amplificar sentimentos de frustração, ressentimentos sociais e ansiedade na população". E complementa: "Em contextos como esse, as pessoas migrantes frequentemente se tornam alvo de discursos de ódio, sendo injustamente culpadas por problemas estruturais, apesar de contribuir significativamente para o país".

