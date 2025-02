Manifestantes pedem a consulado de Portugal em São Paulo que libere vistos atrasados

Grupo de brasileiros que estão há meses esperando pelos vistos de procura de trabalho em Portugal cobra que processos se acelerem. Muitos acumulam prejuízos financeiros e estão com as vidas paradas.

Nem a chuva forte que cai em São Paulo, com vários pontos de alagamentos, impediu que um grupo de brasileiros fizesse um protesto em frente ao consulado de Portugal na manhã desta segunda-feira (03/02). Eles cobram mais agilidade na concessão de vistos para procura de trabalho no país europeu, que enfrenta escassez de mão de obra em vários setores. É a segunda manifestação em quase duas semanas. A fila de esperas passa de 200 dias.

Uma das líderes do movimento, a cuidadora de idosos Juliana Alves, 38 anos, diz que pelo menos 300 pessoas estão com a vida parada esperando por uma resposta do consulado português em São Paulo. Como ela, muita gente pediu demissão dos empregos e vendeu imóveis e carros apostando na agilidade do serviço consular luso para atender a demanda. “Eu mesma deixei de trabalhar, acreditando que, em no máximo 90 dias, já teria o visto em mãos. Hoje, estou sem trabalho e morando na casa de familiares”, ressalta.

No primeiro protesto, o cônsul-geral do consulado, embaixador António Pedro Rodrigues da Silva, recebeu dois representantes do grupo para explicar os motivos de tanta demora. Ele afirmou que apenas dois funcionários estão trabalhando neste momento com vistos, há dependência da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e os serviços prestados pela VFS Global, empresa terceirizada contratada pelo Governo luso, são péssimos, a ponto de perderem documentos dos requerentes.

Rodrigo Berti, 34, um dos manifestantes recebidos pelo cônsul, afirma que, apesar das explicações dadas pelo diplomata, nada andou. Ele e a mulher, Taís Caetano, 27, estão à espera do visto de procura de trabalho desde o início de agosto de 2024. Berti é engenheiro de produção, com MBA em cadeias de suprimento e em logística. Taís é formada em Tecnologia da Informação (TI) e, nesse período de indefinição, perdeu três propostas de emprego em Portugal. “Enquanto isso, estamos queimando as nossas economias”, frisa Berti. Nem a AIMA, nem a VFS e nem o Ministério dos Negócios Estrangeiros, responsável pelos consulados, se prontificaram a falar sobre os transtornos na concessão de vistos, apesar dos pedidos de informações feitos pelo PÚBLICO Brasil.

Pendências sem fim

A demanda por vistos de trabalho em Portugal aumentou muito a partir de junho do ano passado, quando o Governo acabou com a manifestação de interesse. Por meio dessa ferramenta, estrangeiros que entrassem no país podiam pedir a autorização de residência. O Governo alegou que a manifestação de interesse não era o instrumento adequado e tinha resultado em mais de 400 mil processos pendentes na AIMA, que, agora, começam a ser resolvidos, ainda que não na velocidade desejada.

Os vistos de procura de trabalho permitem que seus portadores possam ficar até 120 dias em território português em busca de um emprego formal, prazo que pode ser estendido por mais 60 dias. Aqueles que conseguirem trabalho têm direito de pedir a autorização de residência. Os que se frustrarem na busca por uma colocação no mercado de trabalho devem retornar aos países de origem. Para requerer os vistos é preciso cumprir uma série de exigências, como ter moradia em Portugal no período determinado, dispor de pelo menos três salários mínimos em conta-corrente (€ 2.610 ou R$ 16.200) e ter passagem de volta.

A cabeleireira Tamires Tenca, 30, atendeu a todas as exigências feitas pelo consulado de Portugal. Mas ela está há 192 dias na fila de espera do visto de procura de trabalho. Como ela e o marido, Marcos Gesse, 38, venderam a casa e o carro, o jeito foi se acomodar na residência da mãe dela. O casal tem um filho de oito anos. “Com as remarcações de passagens aéreas e de alugueis não usufruídos em Portugal, já perdemos mais de R$ 35 mil (€ 5.645)”, conta. “Agora, nos avisaram que estamos com pendências nos processos, mas não informam quais. Enviamos todos os nossos documentos novamente para o consulado”, acrescenta.