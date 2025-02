Apesar de decisão do STF, aposentados brasileiros continuam pagando imposto de 25%

Em outubro de 2024, Supremo Tribunal Federal vetou cobrança de tributo único sobre rendimentos de segurados do INSS que moram no exterior, mas taxação continua. Em Portugal, eles são mais de 7,5 mil.

Depois de uma longa batalha nos tribunais, finalmente, em outubro de 2024, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que vivem no exterior conseguiram fazer valer seus direitos. Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) derrubaram a cobrança de alíquota única de 25% de Imposto de Renda (IR) sobre os benefícios pagos pela Previdência Social. Mas, apesar da decisão da mais alta Corte do Brasil, o INSS continua descontando o tributo dos rendimentos, o que tem provocado uma gritaria entre os segurados. Eles exigem que a sentença dada pelo Supremo seja cumprida.

O imposto único de 25% pune, sobretudo, os segurados que ganham menos. Se estivessem no Brasil, aqueles que recebem até dois salários mínimos (R$ 3.036 ou 490 euros) estariam isentos de tributação. Morando em Portugal ou em outras partes do mundo, no entanto, são taxados pela Receita Federal. Caso a determinação do STF estivesse sendo seguida pelo INSS, os aposentados e pensionistas pagariam Imposto de Renda segundo a tabela progressiva que vale para todos no Brasil, ou seja, alíquotas de acordo com o ganho.

Nas redes sociais, o aposentado Ricardo Figueiredo cobra respeito à decisão do Supremo. Maria da Glória Gomes afirma: “Continuam a retirar os 25% (dos rendimentos). E questiona: “Por que não cumprem a decisão do tribunal?”. Lourdes Cale também indaga: “Quando será que vão parar de descontar (os 25%)?” Para ela, seria importante que o Governo devolvesse, de forma retroativa, tudo o que cobrou a mais de imposto. Esse acerto de contas, por sinal, faz parte da decisão do STF, cujo processo foi relatado pelo ministro Dias Toffoli. A sentença do tribunal beneficia aqueles que pagaram o imposto nos últimos cinco anos.

Para o magistrado, a alíquota de 25%, além de violar a progressividade da tabela do Imposto de Renda, é uma espécie de confisco. Em seu voto, ele foi claro: “Afora as inconstitucionalidades já mencionadas, entendo que a realidade ainda demonstra haver carga tributária efetiva muito mais gravosa, sem justificativa razoável, em face dos residentes no exterior do que dos residentes no país que recebem rendimentos de aposentadoria ou de pensão de fontes aqui localizadas”. Procurados pelo PÚBLICO Brasil, nem o INSS nem o Supremo Tribunal Federal se pronunciaram.

Milhões de euros

Pelos dados mais recentes do INSS, cerca de 7,5 mil aposentados e pensionistas brasileiros vivem em Portugal. Apenas em 2024, esses segurados receberam aproximadamente R$ 160 milhões, o correspondente a € 25,8 milhões ao câmbio atual, recursos que estão sendo injetados na economia portuguesa. Os pagamentos são feitos diretamente nas contas dos beneficiários em bancos portugueses, conforme acordo firmado pela Previdência Social com as instituições. Para isso, foi realizada uma licitação pública, com explicou o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, em recente entrevista ao PÚBLICO Brasil.

A questão tributária envolvendo aposentados e pensionistas que moram no exterior é complexa. No caso daqueles que vivem em Portugal, a perspectiva é de que haja uma simplificação nos processos, para evitar a bitributação. É o que está previsto na pauta da Cimeira Luso-Brasileira que será realizada, em 19 de fevereiro, em Brasília. Segundo diplomatas envolvidos nas negociações, já existem vários acordos entre os dois países na área previdenciária, mas é preciso rever algumas normas para tornar a vida dos segurados mais fácil do ponto de vista da tributação.

A proximidade entre Brasil e Portugal na Previdência Social é tamanha, que os trabalhadores que contribuem para os regimes dos dois países podem somar os tempos para requerer a aposentadoria. O pagamento do benefício é feito de forma proporcional. Se, por exemplo, houver contribuição por 25 anos no Brasil, o INSS ficará responsável por honrar o valor correspondente a esse período. Já o restante do benefício será suportado pela Segurança Social portuguesa.