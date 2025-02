Carlos Moedas à frente de Alexandra Leitão em Lisboa, Pizarro lidera no Porto

Carlos Moedas em Lisboa e Manuel Pizarro para o Porto. São estas, para já, as respostas dos eleitores quando questionados sobre quem preferiam para liderar as respectivas autarquias. Os dados são do barómetro da Intercampus realizado para o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e CMTV, com base em 638 entrevistas conduzidas entre 21 e 26 de Janeiro e com uma margem de erro de 3,9%. Embora ainda não tenha confirmado se irá ou não recandidatar-se, o actual presidente da Câmara de Lisboa surge à frente da candidata do PS, Alexandra Leitão. As eleições autárquicas ainda não têm data marcada, mas estão previstas para este Outono.

Carlos Moedas, actual presidente da câmara, é visto por 46,2% dos inquiridos como o "mais competente" para liderar a autarquia quando comparado com Alexandra Leitão, candidata do PS. Apenas 27,1% consideram que a socialista é "mais competente" do que Carlos Moedas. Há, no entanto, uma boa parte de inquiridos (25,5%) que não sabem ou não respondem e 1,1% não têm interesse nessa matéria.

Quando questionados apenas os eleitores que votam em Lisboa, os resultados são ainda melhores para Carlos Moedas: 50,3% preferem o actual presidente. A avaliação da prestação de Alexandra Leitão também sobe para 29,1%, mas ainda assim bastante atrás do autarca social-democrata. Há 20% que não sabem ou não respondem. A sondagem comparou apenas estes dois candidatos, apesar de existirem já outros partidos confirmados, como João Ferreira da CDU e de Carolina Serrão do Bloco de Esquerda. Há um outro dado relevante: em Lisboa, a esquerda ainda não excluiu a possibilidade de formar uma aliança para aumentar as hipóteses de derrotar o candidato que será apresentado pelo PSD.

​Já no Porto, o candidato confirmado pelo PS, Manuel Pizarro, lidera as intenções de voto, com 29% dos inquiridos a nível nacional a considerarem que o ex-ministro da Saúde é a pessoa mais competente para suceder a Rui Moreira (que não pode recandidatar-se ao Porto por ter cumprido o limite de mandatos previstos na lei). Se nos focarmos apenas nas respostas dos inquiridos na autarquia do Porto, a margem de vitória de Manuel Pizarro cresce. O antigo ministro, que já foi vereador naquela autarquia, recolhe o favoritismo de 39,6% dos eleitores da cidade, contra 28,3% que consideram Pedro Duarte mais competente. O actual ministro dos Assuntos Parlamentares ainda não confirmou se será ou não candidato.

No Porto, além de Manuel Pizarro, pelo PS, está também confirmada a candidatura de Diana Ferreira, pela CDU, a do antigo autarca Nuno Cardoso e a do ex-candidato presidencial Vitorino Silva, mais conhecido como Tino de Rans. Também O Porto, Nosso Movimento, do independente Rui Moreira, já anunciou que quer concorrer às eleições autárquicas de 2025, mas em moldes ainda por definir.

Se PSD perder, Governo deve manter-se

Ganhar as eleições autárquicas é um objectivo estabelecido quer pelo líder do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, quer pelo líder da oposição, Pedro Nuno Santos. Caso os sociais-democratas percam estas eleições, a esmagadora maioria dos inquiridos considera que o Governo de Luís Montenegro continua a ter condições para governar. A sondagem revela que 72,9% não vêem motivos para demissão do Governo.