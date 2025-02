Aos 14 anos, Abdul veio a pé do Afeganistão: “Quero mostrar que um refugiado também pode ajudar”

No primeiro dia em que Abdul Ibrahimkhel dormiu numa cama em Portugal, chorou. O choro agridoce de um jovem que, aos 14 anos, deixou a família no Afeganistão para percorrer, a pé, os mais de seis mil quilómetros que separam um país do outro – e que finalmente chegou. O choro de alguém que, durante 18 meses, não teve conforto ou segurança, e que descobriu, naquele “quarto bonito” em Lisboa, o que era paz.

Nascido em Cabul, Abdul desde cedo conheceu “a guerra, os problemas, a falta de liberdade, de direitos e de escola”. Quando tinha apenas três anos, os taliban balearam o carro onde seguia com o pai, que trabalhava como tradutor com o Governo e o exército norte-americano, e atingiram-no duas vezes no braço. Os meses em que esteve em coma fizeram-no perder as memórias, e obrigaram-no a aprender de novo quem era o seu pai e a sua mãe.

Foi neste cenário que cresceu. “A minha vila não era segura, havia problemas e guerra todos os dias, por isso, o meu pai, que ficava no acampamento com os americanos, só nos vinha visitar de vez em quando. Vinha-nos ver à noite e depois ia embora”, relembra, num português esforçado e confiante, de quem conheceu a língua há três anos apenas, mas não desiste de a treinar.

Quando os taliban regressaram ao poder, em 2021, no meio do caos o caminho tornou-se claro: “Foi tudo muito rápido. Numa semana mudou tudo. Tínhamos duas opções [se ficássemos]. Morrer ou ir para a prisão. As pessoas têm muito medo lá. Muitas fugiram, ou de avião ou a pé.”

A Abdul tocou a segunda opção. Juntou-se a um grupo de “30 ou 35 pessoas” – “jornalistas, médicos, engenheiros, funcionários públicos” – que, a pé, entre “montanhas e florestas”, atrás da única pessoa com acesso a GPS, rumaram à Europa.

“O primeiro país por onde passámos foi o Irão. A polícia lá dispara contra os refugiados. Eu não sabia o que ia acontecer. As outras pessoas diziam-me ‘vamos para a Europa, vamos continuar até à Europa’, mas eu não sabia se íamos chegar ou não, se íamos morrer ou não”, conta.

Assim foi durante toda a jornada. Viu pessoas “a partir pés e braços”, viu-se “sem energia para andar”, tantas vezes com fome e com a roupa suja. Viu-se no meio da água, à noite, para chegar à Grécia, onde recebeu apoio humanitário. De lá, seguiu para a Macedónia, passou pela Sérvia, Bósnia, Croácia e Eslovénia, até chegar, finalmente a Itália – onde o grupo se começou a dividir, já que o destino final não era o mesmo para todos.

Em Itália disseram-lhe que “Portugal era um país muito bom, muito seguro e bonito”. Argumentos plausíveis e convidativos. E Abdul, depois de tantos meses a andar, tinha, finalmente, um sítio pelo qual ansiar.

"Nunca mais quero voltar ao Afeganistão, nunca mais quero ouvir o som de guerra"

Chegou ao Porto com 16 anos já completados, num autocarro que saiu de Espanha e foi pago por “uma menina” que o ajudou. Não é caso único. Pelo menos 185 menores estrangeiros chegaram sozinhos a Portugal em 2024, naquilo que foi a continuidade de uma tendência que se começou a sentir a partir do fim de 2023. Em 2020, foram 96 jovens; em 2021, 127; e em 2022, o ano em que Abdul chegou, foram 126.

A principal forma de entrada destes migrantes é por via terrestre e, segundo explicou o Conselho Português para os Refugiados ao PÚBLICO, muitos não sabem do paradeiro da família. Tal como Abdul, que desde que saiu do Afeganistão ainda não conseguiu contactar os pais, a irmã e os seis irmãos. Apesar das tentativas junto da Cruz Vermelha e outras organizações, não descobriu onde estão. A esperança está agora num “americano que trabalhou com o pai”, que está a tentar ajudá-lo a localizá-los.

A vida em Portugal

Os primeiros dois dias em território português não foram fáceis. “Dormi num parque. Vi pessoas a dormir na rua. A minha cara estava muito suja e não tinha energia.” Decidiu procurar ajuda na bilheteira de uma estação de comboios: “Expliquei que era refugiado, que não tinha comida nem nada, que estava com muitas dificuldades”, diz. Quem lá estava encaminhou-o para o entretanto extinto SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras).

“O SEF perguntou-me qual era a minha história. Ajudou-me muito, com muito respeito. Deram-me comida e disseram que sabiam que o Afeganistão tinha muitos problemas. Enviaram-me num carro para o centro de acolhimento para refugiados, no Parque da Belavista, em Lisboa.”

Foi lá que passou aquela primeira noite numa cama, no tal “quarto bonito”, com roupa lavada e banho tomado. O que o fez chorar era, também, “um sentimento de muita energia positiva”: “Pensei que no dia anterior estava a dormir na rua e que agora tinha um quarto. Deu-me energia [para perceber] que a vida vai sempre mudar. Deu-me energia para tentar uma vida melhor.”

Foto A viagem de Abdul durou 18 meses Rui Gaudêncio

E a vida tomou o seu rumo. “Não sabia a língua, não sabia a cultura de Portugal. Mas esta organização ajudou-me em muita coisa. Devagarinho aprendi português, aprendi a cultura. Arranjei um clube de futebol, e arranjei quatro trabalhos.”

Hoje, três anos depois, está prestes a acabar o ensino secundário, e concilia o estudo com os trabalhos num restaurante e num bar. Quer seguir Ciência Política e trabalhar com o Governo para “ajudar as pessoas que têm dificuldades”. “Portugal também me ajudou. As pessoas deram espaço para eu viver aqui com liberdade. Nunca pensei que era um refugiado.”

Mas Abdul também viu a operação que aconteceu no Martim Moniz e encostou dezenas de imigrantes à parede. “Há vários imigrantes que vêm para aqui para contribuir e trabalhar, mas há pessoas que vêm cometer crimes. Fico um bocadinho triste com isso. No Martim Moniz tem boas pessoas, que têm negócios, que contribuem. Mas há pessoas que fazem mal e, por causa disso, vai tudo junto.”

No seu caso, diz nunca ter tido “o mais pequeno problema” em Portugal. “Sempre fui respeitado e sempre respeitei.”

Sabe que o país somou 50 anos de democracia no dia 25 de Abril de 2024 e vê a liberdade, principalmente a das mulheres, como “uma coisa muito grande”. “Lá, as mulheres não podem sair de casa, não têm direito a estudar. São tratadas como animais. Os homens podem fazer qualquer coisa às mulheres e ninguém pergunta nada. Aqui, é muito diferente. As mulheres têm direitos iguais, podem trabalhar. Para mim, foi um grande choque, foi uma grande coisa”, confessa.

“No Afeganistão, nunca vi uma mulher frente a frente. Nunca me sentei com uma mulher, ou dei um abraço. Aqui, tenho uma namorada portuguesa e estou muito feliz com ela. Falar com uma mulher agora é uma coisa normal. Gostava que isso mudasse no meu país.”

É tudo isto que o faz acenar peremptoriamente quando a pergunta é se o futuro é aqui. “Nunca mais quero voltar ao Afeganistão, nunca mais quero ouvir o som de guerra.”

“Quero mostrar que um refugiado também pode ajudar. Portugal abriu-me a porta, abraçou-me. Portugal é um país pequeno, mas tem um abraço muito grande.” E Abdul quer abraçá-lo de volta.