Pimpão, de Ainda Estou Aqui: como se treina um cão digno de Óscar

Ozzy, o verdadeiro nome do Pimpão de Ainda Estou Aqui, tinha duplos para “aguentar o stress”, conta a treinadora do cão.

Quem vê o cãozinho Pimpão em Ainda Estou Aqui deve ter-se surpreendido com a convincente "actuação" do cão. Porém, o que muita gente não faz ideia é do desafio que é fazer de um animal um bom actor. Duplos, descanso, muitos petiscos, repetições e sala especial com ar condicionado estão por de trás da preparação.

A treinadora de Pimpão, que na vida real se chama Ozzy, a profissional In-Coelum Perdigão, 68 anos, conta mais detalhes dos bastidores e de como foi o trabalho para fazer o cãozinho repetir em cena todos os comandos que eram necessários.

Segundo ela, que já ajudou a treinar animais em mais de 20 novelas na Globo e em diversos filmes, o realizador de Ainda Estou Aqui, Walter Salles, queria um cão que não parecesse um robô. Também desejava que o cão aparecesse em duas fases diferentes de idade, ou seja, seria preciso pelo menos dois animais para compor o elenco.

Quando Perdigão apresentou os cachorros de quatro e dez meses da raça jack russel terrier, o autor adorou. As gravações começariam num mês específico, mas acabaram por ser adiadas seis meses. Então, os cães tiveram de ser trocados, já que cresceram com o decorrer do tempo. Os escolhidos, em idades diferentes, foram os irmãos Suri e Ozzy, este o cão principal da maioria das cenas.

"Salles queria um cão com aparência de abandonado, então fizemos uma maquilhagem com rímel preto e areia para dar o aspecto de sujeira. E como o director não queria usar dois cães, o Ozzy era o titular e havia outros quatro cães parecidos que serviam como duplos para marcar algumas cenas e deixar o Ozzy descansar", conta.

Além disso, o animal passou, literalmente, pelas mãos de todos os actores para que se acostumasse a eles e às câmaras. Havia um veterinário em todas as cenas — eram duas a cada dia de gravação.

Para evitar o stress, Ozzy tomava banho sempre após as cenas para tirar a maquilhagem e a areia dos pêlos e era seco. Depois, descansava numa sala com ar condicionado especialmente preparada para ele ao lado do set.

Rapidamente se afeiçoou a todos, principalmente ao actor infantil Guilherme Silveira, 13, que, segundo a treinadora, virou quase o seu novo tutor, tamanha a afeição entre os dois.

O trabalho da treinadora não está associado aos comandos clássicos de "deita", "late" e "senta", e consiste em criar laços afectivos entre atores e cães — com ajuda de petiscos. "Quanto mais natural, melhor. A cena da praia em que o Pimpão chega até uma menina, nós o induzimos a ir até ela com afecto e estímulos de comida", conta.

"Já uma cena em que Selton Mello está com ele no colo, eu indiquei o jeito correcto de tocar no cão da forma que ele se rendesse, e o tom correcto de voz. E deu muito certo", comenta.

Ela também cita mais duas cenas cujo método usado reforça o estilo de trabalho (atenção, spoilers).

Uma delas foi a cena do atropelamento do animal. A especialista afirma que nem entrava no set e que Guilherme, intérprete de Marcelo Rubens Paiva na infância, era o responsável por conduzir Ozzy com muito afecto. "Apenas com toques e tom de voz, o cão apagou na cena do atropelamento sem a necessidade de dopá-lo ou dar algum remédio", conta.

Ela completa que o take mais difícil com Ozzy/Pimpão foi a cena em que ele anda sozinho pela praia num plano geral e chega até a rua. Era arriscado ele fugir e a treinadora não poderia estar perto para não aparecer na gravação.

Então, gravou comandos de voz pelo telemóvel e deixou escondido o aparelho com uma actriz figurante que a cada momento ligava o player para que o cão escutasse os comandos. Mais uma cena concluída com sucesso.

No próximo dia 2 de Março, tanto Ainda Estou Aqui quanto a actriz Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, a protagonista da história, concorrem ao Óscar. Ozzy/Pimpão também faz parte dessa conquista, assim como a própria treinadora.

"Eu estou ansiosa como todos os brasileiros, me sinto orgulhosa por fazer parte disso. Uma conquista inédita que seria espectacular. No primeiro dia de filmagens, eu falei a todos que iria para o Óscar", diz.