Zoom, Slack e IA: a geração Z à conquista (ou não) do futuro do trabalho

Nos últimos anos, presenciámos uma revolução tecnológica e o teletrabalho em massa, alterando drasticamente a nossa relação com o emprego. Para a geração Z — jovens que cresceram com smartphones e a Internet como extensão da sua realidade — o futuro do trabalho promete flexibilidade e inovação, mas também traz desafios como precariedade e competição global.

A digitalização abriu portas a modelos remotos e híbridos, permitindo que muitas funções sejam exercidas a partir de qualquer lugar no mundo. Essa liberdade, outrora desejada por gerações passadas, tornou-se banal para quem já nasceu num mundo conectado. Mas surge um paradoxo: ao mesmo tempo que crescem as oportunidades de funções criativas ou tecnológicas em qualquer parte do globo, aumenta a pressão para estar “disponível a toda a hora”. A geração Z, cada vez mais presente em trabalhos de serviços ou freelancing, muitas vezes não dispõe das salvaguardas laborais típicas do emprego tradicional.

Falar do “futuro do trabalho” implica também discutir algoritmos que gerem equipas, antevêem saídas de colaboradores e, por vezes, escolhem quem é promovido ou despedido. A Inteligência Artificial, embora acelere recrutamentos e análises de desempenho, pode perpetuar desigualdades se treinada com dados enviesados, penalizando grupos sub-representados. Em contrapartida, ao automatizar tarefas repetitivas, a IA pode libertar profissionais para actividades criativas e de maior valor, algo apelativo para a geração Z, ávida na busca de novos desafios e impacto social.

Contudo, o dilema é nítido: se a IA traz eficiência, também aumenta o risco de tornar obsoletos empregos que não exijam competências digitais avançadas. Para os mais jovens que agora entram no mercado, pode intensificar-se a “corrida pela relevância”. Surgem questões críticas: como evitar que esta geração, tão familiarizada com o digital, fique refém de um ciclo de job hopping? Como assegurar formação contínua e políticas de protecção social que acompanhem os ritmos da gig economy?

Estas questões exigem respostas conjuntas de empresas e governos. As entidades empregadoras devem repensar modelos de recrutamento e retenção, apostando em capacitação e oportunidades internas de crescimento. Paralelamente, é urgente que as políticas públicas acompanhem estas mudanças. De programas de formação financiados pelo Estado a mecanismos de protecção para independentes, diversas medidas podem evitar o pior cenário: jovens tecnicamente preparados mas presos a vínculos frágeis e escassas garantias de segurança económica.

Não há dúvida de que a geração Z valoriza horários flexíveis, trabalho remoto e equilíbrio vida-trabalho. No entanto, a flexibilidade sem estabilidade pode tornar-se um presente envenenado. A competitividade global, ampliada pelas plataformas digitais, pode alimentar uma procura desenfreada por projectos temporários, sem perspectivas de progresso ou direitos laborais. Sem um esforço conjunto para dotar esta geração de competências adaptativas — aprender continuamente, pensar criticamente, colaborar — arriscamos aumentar a rotatividade, burnout e desigualdades.

Olhando para o futuro, conciliar inovação e justiça laboral é essencial. A IA não é, por si só, a questão, mas sim a forma como desenhamos regras e práticas que sirvam efectivamente os trabalhadores, em vez de obedecer apenas à lógica de curto prazo das empresas. Dar voz aos jovens, envolvendo-os na criação de políticas e plataformas laborais mais éticas, é fundamental para que não fiquem à mercê de modelos descartáveis.

A geração Z tem mostrado que exige mais do trabalho: mais propósito, mais equilíbrio, mais responsabilidade social. Cabe a empresas, governos e sociedade admitir que o futuro do trabalho não precisa de ser sinónimo de precariedade tecnológica. Pelo contrário, podemos criar um pacto social renovado, onde tecnologias digitais, IA incluída, sejam aliadas na melhoria do bem-estar colectivo e na construção, todos os dias, da economia do nosso país.