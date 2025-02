Bater teclas para contar histórias

A música das teclas do teclado faz-me escrever mais e melhor. Não sou a mesma jornalista num teclado perro, sem ritmo. Prefiro a musicalidade dos botões do meu computador, em que se toca como penas. Não desejo escrever em teclados mecânicos, que exercem uma força e um som característico: claq, claq, claq.

Pepetela acaba de publicar um novo livro. Chama-se Tudo-está-ligado e tem uma capa laranja, com motivos africanos, como é habitual. Numa entrevista a propósito do novo título, aborda a evolução da forma como escreve. Passou de escrever à mão "para a máquina de escrever, depois para a máquina de escrever eléctrica, depois para uma coisa que inventaram que era a máquina electrónica". A escrita nessa máquina electrónica durou muito pouco tempo. O livro mais longo que escreveu, Lueji, Nascimento de um Império, de 1990, foi escrito nessa máquina. Esse instrumento usava um papel especial e a memória dava para duas frases. Habituou-se a tirar fotocópias das páginas antes que as palavras desaparecessem da folha.

E surge a pergunta: "Mas ainda escreve algumas coisas à mão?" Sempre imaginamos um escritor a escrever um livro à mão. Descobri que António Lobo Antunes escreve os livros assim: escrevinha à mão cada capítulo, numa folha A5, antigas folhas de receitas do pai, e depois de passar a limpo dá a dactilografar. Ora, Pepetela, com 83 anos, revela que à mão só escreve autógrafos e números de telefone. "Já nem mesmo um bilhete. Tinha uma letra pequena, bem desenhada, mas escrevia rápido e usava uma série de sinais, não chegava a ser estenografia, mas eram sinais que fui inventando para a escrita acompanhar o pensamento. Quando estava bem embalado, gostava muito de escrever à mão."

Quando estava bem embalado, escrevia à mão. Cabeça e mão tinham de acompanhar o fio da história a ser desenrolado, as conversas das personagens e o nascer das paisagens de Angola. A obra de Pepetela, de seu nome Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, ajuda a contar a história desse país africano. Os seus livros acompanham a evolução da sociedade angolana da independência à actualidade. Mas para o autor, isso, muitas vezes, não é propositado.

"[Q]uando escrevo, não pretendo fazer análises: é o que sai da imaginação e como sai. Posso arranjar um bocadinho as coisas depois, mas é mais o subconsciente a trabalhar. Mas, sem dúvida alguma, por uma questão de vivência, e pelo que estudei e fui fazendo, era obrigatório que na minha obra estivesse constantemente a aparecer o país, a nação." Pepetela continua a bater teclas para contar a história do seu país. Mesmo admitindo que a sua memória não é a mesma que costumava ser, vai escrevendo — e traz-nos agora a história do Major Santiago, alguém que se vê obrigado a reformar-se antes de tempo depois de um acidente de viação.

Vem-me à memória um livro curioso — curto, colorido e curioso. Dá pelo nome A História da Minha Máquina de Escrever e faz quase 20 anos que está publicado em Portugal. Este pequeno livro foi pensado como um tributo à relação entre um escritor e a sua máquina de escrever. Ao longo de 30 anos, Paul Auster, autor deste livro, serviu-se da sua máquina Olympia (que lindo nome para uma menina) para escrever os seus romances, contos e textos vários. Neste livro, a máquina de escrever quase chega à dimensão de personagem. O livro, sem esse propósito, impele-nos a deixar a folha iluminada do computador, ligado à ficha e dependente da electricidade, pela máquina de escrever, cujas teclas batemos para desenhar um "a", um "cê" ou um "pê".

A máquina de escrever sempre teve lugar na minha vida. Apesar de não fazer colecção de máquinas, sempre mexi nelas. E, em 2018, quando criei o podcast de Literatura Ponto Final, Parágrafo foi fácil decidir que imagem representaria o programa: seria uma máquina. Os anos avançaram e surgiu a oportunidade de melhorar o logótipo do podcast. Isso resolveu-se com o dar vida a uma máquina de escrever sem uso: passou a ser fotografia, elevada pelas minhas mãos. Aquela máquina já não escreve, mas podemos estar descansados que muitas máquinas, como a de Pepetela, ainda aguentam o teclar das mãos.