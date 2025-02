A globa – li(za)ção

Pensava-se que bastava a um país como os EUA seguir na vanguarda da tecnologia que só isso seria o garante para que a sua classe média se mantivesse em ascensão económica e que as desigualdades sociais fossem diminuindo. Prova-se agora que a vanguarda na tecnologia por si só nada disso garante.

Nas últimas décadas, a vida da classe média americana só se tem deteriorado e as desigualdades sociais aumentaram.

Estes dados são mais do que simbólicos: na década de 50, a General Motors era o maior empregador nos EUA, os seus trabalhadores tinham um poder aquisitivo invejável, compravam carro, casa, a empresa assegurava um seguro de saúde e direito a pensão. Vivia-se o verdadeiro American Dream.

Passados 30 anos, quando se inicia uma nova era da globalização e de desindustrialização de inúmeros sectores, a partir da década de 80 o maior empregador nos EUA tornou-se a Walmart, a maior multinacional americana em hipermercados, nos quais 70% dos seus produtos são produzidos na Ásia. Actualmente, os seus trabalhadores têm salários baixos e sem qualquer outra regalia.

Actualmente, 40% da riqueza nos EUA está nas mãos de 1% da população. Hoje, empresas como a Apple (as General Motors de hoje) desenvolvem todo o seu software nos EUA e quase toda a sua produção na China.

Fernando Ribeiro, S. João Da Madeira

À caça de lobisomens

O sr. presidente anunciou que haverá um Conselho de Estado sobre a Segurança, depois de publicado em Março o RASI - relatório anual de segurança interna.

A extrema-direita recorre ao medo como forma de se apresentar como detentora de soluções para um problema imaginário, que ela própria criou. O estratagema é muito antigo, quando as bruxas esconjuravam os lobisomens que corriam em noites de lua cheia pelas ruas escuras.

Agora, as novas bruxas recorrem a redes sociais, que com os seus algoritmos associam os crédulos em grupos a mentiras e vídeos falsos, como o da árvore de Natal supostamente atacada por imigrantes, divulgada por André Ventura; quantos mais cliques de baboseiras, mais ganham os oligarcas donos das redes sociais e mais votos têm os exorcistas de lobisomens.

Num dos países considerados mais seguros, mas com problemas muito graves, por exemplo na habitação, ao anunciar já uma reunião do Conselho de Estado, Marcelo cede lamentavelmente à agenda de Ventura, como se um problema imaginário fosse um problema de Estado; mas afinal, se o Conselho de Estado debater com abrangência o tema da Segurança, talvez venha a concluir que há mesmo problemas deste tipo, porque se veio a descobrir que um cleptomaníaco de malas já tinha apoiado publicamente grupos neonazis, e que apesar disso o seu partido o manteve na bancada da Assembleia da República. Os lobisomens já correm à luz do dia, mas agora com o apoio das bruxas…

José Cavalheiro

Onde já vimos este filme?

Despedimentos aos milhões na função pública americana, intitulados de marxistas.

Se de uma coisa podemos ter a certeza é que nos EUA marxistas não existem desde o tempo das perseguições de McCarthy, final da década de 1940.

Esta vexatória perseguição aos funcionários públicos está a mostrar aos americanos o quanto foi grave votar numa cúpula de ditadores que certamente vão passar os próximos quatro anos a vingar os seus desejos macabros.

Já disse e repito: o Mr. Tesla, precisava de uma boa lição de humanidade, mas para isso teriam de universalmente deixar de comprar os seus produtos, quer sejam automóveis ou mesmo serviços das redes sociais.

Agora aparece o "Rei da Pátria", Donald Trump, a promover os seus serviços financeiros a título de ajuda patriótica.

Este será com toda a certeza o caminho dos oligarcas, tirar o máximo rendimento enquanto duram os anos de Governação Trump.

Péssimo exemplo para o resto do mundo, aqueles que sempre viram e admiraram o país que tem fama de existir numa democracia respeitável. Agora, temos um volte-face com a chegada de um conjunto de ditadores a governarem-se a eles próprios, a desprezar milhões de seres humanos com direitos e a regressar às perseguições de 1940.

José Ribeiro, Vale da Amoreira