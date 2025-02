Trump ameaça cortar ajudas à África do Sul por causa de lei de expropriações

O Presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou cortar todos os programas de ajuda à África do Sul acusando o Governo local de “confiscar terras” e de tratar “muito mal certas classes de pessoas”, ecoando as opiniões do multimilionário de origem sul-africana Elon Musk.

Sem oferecer muitos pormenores, Trump disse que iria cortar todos os fundos de ajuda para a África do Sul “até que seja completada uma investigação completa a esta situação”, através de publicações na rede Truth Social.

No mês passado, o Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa promulgou uma lei que abre a possibilidade de serem realizadas expropriações de terras sem compensação sob certas circunstâncias, em nome do interesse público. Entre as condições que podem permitir a abertura deste processo está o abandono da terra ou a sua posse para efeitos de especulação, de acordo com o Guardian.

A propriedade das terras é um tema extremamente sensível na África do Sul, onde passadas mais de três décadas desde o fim do apartheid ainda muito está por fazer para superar as desigualdades criadas ao longo do tempo. Uma lei de 1913 expulsou milhares de famílias negras das suas terras para as entregar a proprietários brancos e ainda hoje há inúmeros casos em tribunal para decidir formas de compensação.

O Governo adquiriu 7800 hectares de terras agrícolas para redistribuir entre proprietários negros, mas o processo tem sofrido vários atrasos. Cerca de três quartos da terra arável na África do Sul mantém-se nas mãos de proprietários brancos, enquanto apenas 4% está na posse de negros, apesar de constituírem 80% da população de acordo com uma auditoria de 2017 citada pela Reuters.

A aprovação da lei de expropriações dividiu a coligação governamental entre o Congresso Nacional Africano (ANC, no poder desde o fim do apartheid) e a Aliança Democrática, que considera que a legislação põe em causa os direitos de propriedade e pode ser prejudicial para a atracção de investimento estrangeiro.

Ramaphosa reagiu às ameaças de Trump, esclarecendo que a lei aprovada recentemente “não é um instrumento de confiscação” de terras, mas sim “um processo legal constitucionalmente mandatado que assegura acesso público a terras de uma forma equitativa e justa”.

“Tal como os EUA e outros países, a África do Sul sempre teve leis de expropriação que equilibram a necessidade do uso público da terra e a protecção dos direitos de propriedade dos donos”, acrescentou através de uma publicação no X.

O Presidente sul-africano explicou ainda que actualmente o único programa de ajuda proveniente dos EUA está ligado ao combate ao HIV, que depende apenas em 17% desse apoio.

Musk, que nasceu na África do Sul antes de emigrar para os EUA na juventude, decidiu entrar no debate com uma provocação directa a Ramaphosa: “Por que é que têm leis de propriedade abertamente racistas”, questionou o empresário na rede X por si detida.

Um porta-voz da presidência sul-africana recordou a Musk “o legado devastador de séculos de colonialismo e apartheid opressivo e brutal” e esclareceu que a Constituição do país fornece os instrumentos para “corrigir os males do passado”.

Não é a primeira vez que Trump tem mostrado preocupação com a situação da minoria branca na África do Sul. Durante o primeiro mandato, disse que era necessário investigar uma alegada campanha de homicídios de proprietários de terras brancos, embora os dados não confirmem que este segmento seja especialmente visado pela violência na África do Sul. Dos cerca de 20 mil homicídios que ocorrem em média todos os anos no país, há apenas 50 vítimas que correspondem a esse perfil, segundo a Reuters.

Teses semelhantes são defendidas por Musk, que em 2023 acusou as autoridades sul-africanas de ambicionarem um “genocídio de pessoas brancas”.