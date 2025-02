Explosão em Moscovo mata líder militar pró-russo e deixa cinco feridos

Ex-membro do grupo Wagner procurado pela Ucrânia morreu no hospital após ter ficado ferido na explosão.

Armem Sarkisyan, ex-membro do grupo Wagner e líder paramilitar pró-russo, foi morto quando uma bomba explodiu no átrio de um complexo de apartamentos de luxo em Moscovo, avança esta segunda-feira a agência estatal russa TASS, citada pela Reuters. O guarda-costas de Sarkisyan também morreu e outras três pessoas ficaram feridas, informa ainda a Reuters.

A explosão, uma “tentativa de assassinato cuidadosamente planeada”, está actualmente a ser investigada pelo Comité de Investigação da Federação Russa, cita a TASS.

O ex-membro do grupo Wagner foi transportado para o hospital em estado grave, tendo perdido uma perna, mas não resistiu os ferimentos, informa o The Kyiv Independent.

Sarkisyan, nascido na Arménia, é o criador do batalhão de Arbat, uma unidade paramilitar composta maioritariamente por homens de ascendência arménia para lutar contra as forças de Kiev, relata a Mediazona, um meio de comunicação independente russo citado pela Reuters.

O serviço da segurança da Ucrânia (SBU), citado pelo The Kyiv Independent, afirmou em Dezembro do ano passado que Sargsyan era um chefe do crime na região de Donetsk, suspeito de participar e apoiar grupos armados ilegais.