Elon Musk anuncia fim iminente da agência de ajuda internacional dos EUA

O multimilionário Elon Musk anunciou na madrugada de segunda-feira que o Presidente norte-americano, Donald Trump, vai decretar o encerramento da USAID, a agência governamental de ajuda humanitária e desenvolvimento internacional dos Estados Unidos.

A sede da USAID em Washington encontra-se encerrada esta segunda-feira e os seus funcionários receberam ordens para permanecer em casa. O site da agência e os respectivos arquivos digitais estão inacessíveis desde sábado. Ainda não é claro se as funções da agência, até aqui autónoma, serão absorvidas pelo Departamento de Estado ou se simplesmente cessam. No Panamá, o secretário de Estado, Marco Rubio, recusou comentar o dossier.

“Vamos encerrá-la”, declarou Musk num espaço áudio da sua rede social X, acrescentando que o Presidente norte-americano Donald Trump concorda com a decisão. “Passámos o fim-de-semana a enfiar a USAID numa trituradora”, escreveu o homem mais rico do mundo na mesma plataforma.

Em causa está a agência que financia e coordena praticamente toda a ajuda internacional prestada pelos Estados Unidos, país que é a maior fonte mundial de ajuda externa (40% dos gastos anuais globais em ajuda humanitária e um quarto do apoio ao desenvolvimento).

O fim da USAID, criada por John F. Kennedy em 1961, e de centenas dos seus programas de apoio, cuja maioria se encontra presentemente suspensa durante 90 dias por decisão da Administração Trump, terá um vasto impacto a nível mundial: estão em causa iniciativas no campo da saúde, nutrição, ambiente e direitos humanos que beneficiam milhões de pessoas. Elementos do sector alertam há vários dias que há muitas vidas em risco, bem como milhares de postos de trabalho.

É também o fim de um consenso de décadas entre republicanos e democratas em Washington em torno da importância humanitária, política e geoestratégica da ajuda internacional, onde os Estados Unidos têm uma das suas principais ferramentas de soft power, numa altura em que a China expande a sua presença global.

Acções ilegais e acesso a sistema de pagamentos

As declarações e acções de Musk ao longo do fim-de-semana suscitam profundas dúvidas legais. A abolição de uma agência governamental tem de passar pelo crivo do Congresso, não podendo ser decretada por um Presidente. Dez senadores do Partido Democrata recordaram-no em comunicado na noite de domingo. “Isso seria ilegal” e um “ataque à Constituição”, escreveu o senador Chris Murphy, do Connecticut, nas redes sociais.

Na sexta-feira, o designado Departamento de Eficiência Governamental (que não é formalmente um departamento do Governo) de Musk (que também não é um membro do Governo ou um funcionário da administração federal) obteve acesso à plataforma federal de pagamentos do Estado e, segundo o que o multimilionário foi anunciando no X, esteve desde então a cancelar verbas já aprovadas pelo Congresso e objecto de contratos em execução, nomeadamente da USAID.

Mais uma vez, trata-se de uma acção que extravasa a competência do Presidente, salvo num conjunto restrito de circunstâncias, e que não pode legalmente ser executada por elementos externos à administração federal.

Durante o fim-de-semana, no X, Musk caracterizou a USAID como uma “organização criminosa” e “maléfica” de “radicais marxistas” e difundiu informações falsas ou incorrectas sobre o papel da agência na pandemia de covid-19 e no conflito ucraniano, atribuindo-lhe a morte de “milhões de pessoas”.

A USAID presta auxílio de emergência em zonas de guerra e catástrofe, e financia e executa acções ao abrigo de programas de combate a doenças como a sida, a malária e a tuberculose que terão prevenido milhões de mortes, sobretudo em países em vias de desenvolvimento na África subsariana.

O desmantelamento da USAID pode também ser visto com um tubo de ensaio para outras acções do DOGE de Elon Musk, a quem é atribuída a autoria do processo de rescisões voluntárias que foi na semana passada aberto a cerca de dois milhões de funcionários federais norte-americanos - a quase totalidade da administração pública federal, excluindo militares e funcionários civis das Forças Armadas, bem como elementos do aparelho de segurança e dos correios.

Esta segunda-feira, os sistemas internos da Agência de Protecção Ambiental (EPA) foram desligados e cerca de um milhar de trabalhadores do organismo receberam um email a informar que poderiam ser despedidos a curto prazo.