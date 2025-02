Partilha de Bicicletas: Transportes Metropolitanos do Porto quer sistema integrado

O presidente da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP), Marco Martins, disse esta segunda-feira que quer apostar num sistema de partilha de bicicletas entre concelhos da Área Metropolitana do Porto (AMP), mas em diálogo com os municípios.

"É uma coisa em que queremos apostar, naturalmente, mas sempre em diálogo e em consenso com os municípios, que são os titulares do espaço público e da concessão", disse hoje aos jornalistas à chegada à sede da AMP, no Porto.

"Eu não posso pegar numa bicicleta em Matosinhos e deixá-la em Gondomar, ou em Gaia e deixá-la na Póvoa [de Varzim]", apontou, dando como exemplo que o sistema de partilha de bicicletas é municipal.

Segundo Marco Martins, "quanto mais houver a promoção do transporte, quantas mais ferramentas e alternativas existirem em mobilidade suave, mais o cidadão as pode usar".

A nova empresa TMP vai gerir a rede Unir e todo o sistema de bilhética do Andante, utilizado em todos os transportes públicos da AMP, estando prevista a criação de dois órgãos consultivos para abordar a mobilidade na região: o Conselho de Mobilidade Metropolitana e o Conselho Consultivo das Tecnologias para a Mobilidade.

Em Março do ano passado, a especialista em mobilidade urbana Paula Teles já defendia que o Porto deveria ter uma rede pública de partilha de bicicletas integrada no sistema Andante.

"O Porto ainda não tem isso e tem que ter: as bicicletas públicas têm que aparecer. E têm que aparecer rápido. Não chega só as empresas privadas. Tem que ser um trabalho público. É preciso comprar muita bicicleta, [...] serem já quase gratuitas, que façam parte do Andante", defendeu então.

Paula Teles falava num debate a propósito da apresentação da estratégia de base para a dispersão dos fluxos turísticos do destino Porto e a criação de quarteirões no concelho.

"O turismo preocupa-me sempre muito na perspectiva do planeamento da cidade e da mobilidade urbana sustentável", afirmou Paula Teles, lembrando que os carros "já quase não conseguem circular, estão completamente envolvidos por peões" nas zonas turísticas.