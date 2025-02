Câmara de Grândola reconhece a sua impotência para travar construções clandestinas

Enquanto os grandes empreendimentos turísticos continuam a instalar-se, a autarquia insiste em demolir as habitações ilegais instaladas em Melides, propósito que as instâncias judiciais têm impedido.

Os conflitos que a Câmara de Grândola mantém, há décadas, com os proprietários dos loteamentos ilegais na periferia da freguesia de Melides recrudesceram na sequência da destruição parcial de uma habitação no final do passado mês de Novembro. A intervenção não foi concretizada por decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja (TAFB), que suspendeu a demolição.