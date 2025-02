O Coração Ainda Bate. Convocatória para a alegria

Perdi contacto com muitos amigos. Dei lugar a outros. Sou uma mãos-largas nesta matéria. As pessoas trazem-me tantas surpresas que continuo a manter um entusiasmo quase infantil na hora de conhecer pessoas novas. Regresso a casa como se tivesse conquistado uma medalha de ouro nos Olímpicos. Venho eufórica por ter conhecido alguém que diz que parece que já me conhece há anos. Retribuo com palavras semelhantes. O encontro faz-nos rejuvenescer. Trazemos em nós qualquer coisa difícil de explicar. Às vezes as pessoas não chegam sequer a ser próximas, mas o encanto desse primeiro embate empurra-nos de novo para a vida.

Sou assim desde que fiz os primeiros amigos. Eram todos muito diferentes. Em todos via motivos de interesse. Mantenho esta dispersão saudável na hora de os agrupar. Há dois anos, no meu aniversário, juntei cinquenta pessoas num almoço. Fiz uma playlist, organizei os lugares. Numa viagem Porto/Lisboa, e não vencida pelo cansaço, apesar de a fadiga me rondar, vim entretida a pensar nas características de cada uma daquelas pessoas. Uns eram amigos de há décadas, outros de há dois anos. Uns, vejo uma vez por ano, com outros troco mensagens todos os dias. Tinha de os sentar em várias mesas, com um critério. Já agora, uma mesa grande raramente é bom palco para a alegria: não nos ouvimos e, quando falamos mais alto, estamos a abafar os mais tímidos, os que já estavam desconfortáveis, os que têm receio de que a sua voz possa sair trémula.

Eram meia dúzia de mesas. A lista de canções iria fazer sorrir uns e envergonhar outros. Que bom foi estar ali no meio.

Era irrelevante que ali se juntassem pelo meu aniversário. Eu só os queria ver juntos e provocar o riso, a conversa, os brindes. Durante dias, a energia que se criou naquele almoço serviu-me de combustível para acordar mais forte.

Quando comecei a organizar os lugares, pensei que em cada mesa estaria alguém com muito humor. Alguém capaz de tornar o dia turvo numa primavera segura. De repente isto faz-me ainda mais sentido: os amigos são as pessoas que tornam os dias turvos numa primavera segura. E nos arrancam de casa sem temer as nuvens pesadas ou nos chamam à janela para ver aquela nesga de sol que até aí permanecia invisível.

Consegui por em cada mesa um amigo com essa generosidade de fazer rir. Um amigo disposto a esquecer as suas dores e apagar as dos outros. Eles não sabiam, mas eram mestres sem cerimónias desta convocatória para a alegria. Foi isso que fiz sem lhe dar um nome: convoquei para aquele almoço a alegria e as pessoas que a alimentam.

Do meu lugar ouvia as gargalhadas em todas as mesas. E via claramente que o mestre sem cerimónias, convocado, sem saber, para contagiar os outros, conseguia realizar a sua missão, sem que soubesse que havia uma missão.

O humor é a arma mais letal contra a falta de esperança. É o humor que abafa a angústia. Pode não haver sequer uma gargalhada, mas o corpo organiza-se para gerar uma coisa maior e essa coisa, ainda sem nome, tem a forma de uma arma bonita que dispara o riso na boca dos outros.

Os amigos são o gerador de uma disposição que não havia antes. Ou até podia haver, mas é potenciada por quem gosta de nós. Rimos muito, sim. Dançámos também. Polegares vinham para cima e para baixo, consoante a música que entrava. Riam-se das minhas escolhas. Nalguns casos, diziam eles, eu tinha ido longe demais. E eu ria-me de eles se rirem de mim. A festa é isto.

Sou uma mãos-largas nesta matéria da amizade, mas os amigos, perdoem-me todos os outros, têm que saber rir. Rir deles próprios, rir de mim, rir connosco quando temos vontade de chorar. Chorar a rir.

O humor, não vejo outra hipótese, é a arma que nos resta para combater a maldade e a estupidez.

Foi uma festa.

O coração ainda bate