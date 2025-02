Canada vs. Tarifas Trump: canadianos cancelam viagens e boicotam o made in USA

Apelos ao “made in Canada” e ao “#BoycottUSA”. Férias no país vizinho canceladas, produtos dos EUA rejeitados — até adeuses a Netflix e Amazon. O boicote poderá globalizar-se.

Os canadianos já começaram a cancelar viagens e férias nos EUA, a boicotar bebidas alcoólicas e outros produtos "made in USA" e até vaiaram o hino em eventos desportivos depois de Donald Trump anunciar tarifas de 25% sobre a maioria dos produtos do Canadá neste sábado.

Apesar dos avisos, e das ameaças do actual Presidente dos EUA ao longo da campanha em relação à imposição de tarifas ao Canadá, México e China [e outros, caso da União Europeia], o anúncio foi, mesmo assim, um choque para muitos canadianos.

“Parece que Trump quer reestruturar a ordem mundial”, analisa Drew Dilkens, presidente da câmara da cidade fronteiriça canadiana de Windsor, numa entrevista. “Ele está disposto a guerrear com o seu aliado mais próximo... Se está disposto a fazer isso com o Canadá, então o que não se preparará para fazer com todos os outros?”

Dilkens diz que cerca de 400 milhões de dólares canadianos (263 milhões de euros) em produtos atravessam a ponte Ambassador que liga Detroit e Windsor todos os dias. Para a sua comunidade de 240.000 habitantes, as consequências das decisões de Trump serão imediatas. O autarca espera que os residentes apoiem as adegas e destilarias locais.

Ken Lima-Coelho, residente em Calgary, comenta que a notícia das tarifas provocou uma onda de orgulho canadiano na sua casa. O seu filho de 19 anos está agora a fazer planos para coser uma pequena bandeira canadiana na sua mochila para uma viagem que vai fazer à Europa, enquanto a sua filha passou a noite de sábado a fazer um inventário dos produtos alimentares canadianos que tinham na cozinha da família.

“Não há nada que eu possa fazer em relação a este pântano em que nos encontramos politicamente com o regime do lado”, lamenta Lima-Coelho. “Mas posso mudar a pasta de dentes que costumo comprar... E isso dá-nos algo para fazer enquanto esperamos que os nossos líderes políticos e empresariais resolvam isto.”

Após Trump impor as tarifas, que entram em vigor na próxima quinta-feira, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou imediatamente tarifas retaliatórias. Mas também encorajou os canadianos a comprarem produtos produzidos no país e a passarem férias no Canadá, um sentimento ecoado por muitas autoridades locais.

O primeiro-ministro do Ontário, Doug Ford, ordenou que as bebidas alcoólicas de fabrico americano fossem retiradas das prateleiras do Liquor Control Board of Ontario (LCBO), controlada pela província — trata-se do único grossista de álcool na província mais populosa do Canadá. “Todos os anos, o LCBO vende cerca de mil milhões de dólares de vinho, cerveja, bebidas espirituosas e refrigerantes americanos. Já não é assim”, escreveu Ford no X.

Uma residente de Winnipeg, Loraine MacKenzie Shepherd diz à Reuters que os seus hábitos de compras de mercearia vão mudar e que espera apoiar os produtos mexicanos e canadianos. “Haverá perdas de emprego neste país... Sabemos que isso vai acontecer”, afirma. “Precisamos de encontrar formas de ser solidários com os outros que vão sofrer o impacto da ira irracional de determinadas pessoas.”

Em Otava, no sábado à noite, os canadianos reagiram com mais raiva durante um jogo de hóquei: vaiaram o hino nacional dos EUA antes do jogo entre os Ottawa Senators e os Minnesota Wild. As imagens televisivas mostraram os adeptos de basquetebol a vaiar novamente o hino no domingo, antes do jogo entre os Toronto Raptors e os LA Clippers.

Foto As bebidas alcoólicas vão desaparecer das prateleiras - um aviso em Winnipeg, Manitoba este domingo Ed White / REUTERS

O primeiro-ministro de Manitoba, Wab Kinew, pediu calma. “Penso que temos de reconhecer que a nossa disputa não é com o povo americano... Para muitas das nossas famílias, os nossos parentes do outro lado do paralelo 49 continuam a ser nossos amigos e parentes”, diz, em conferência de imprensa. “Continuamos a partilhar a história dos nossos veteranos que lutaram ombro a ombro. Juntos, derrotámos o fascismo.”

Mas Mike Davies, 64 anos, residente na Colúmbia Britânica, tem estado zangado desde que Trump começou a publicar comentários nas redes sociais sobre a anexação do Canadá como o 51.º Estado.

“O facto de os americanos andarem a insultar o Canadá deixou-me de rastos. Acho que todos os canadianos estão revoltados, não é? E acho que [as tarifas são] uma traição”, afirma Davies, um residente de White Rock, perto da fronteira com os EUA.

Davies criou um grupo no Facebook que incentiva as pessoas a boicotarem os produtos americanos. Cancelou a Netflix e está a tentar não utilizar a Amazon. Também desistiu dos planos de visitar um amigo na Carolina do Norte. “Não iremos de modo algum aos EUA”, garante.