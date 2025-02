O que acontece às malas de viagem no aeroporto e como chegam ao destino

Do momento do check-in até ao destino, as malas percorrem quilómetros em tapetes rolantes nos aeroportos de todo o mundo. A maioria chega ilesa, mas algumas desaparecem. O que fazer?

Nas últimas semanas, as malas de viagem foram um dos temas mais falados em Portugal, a propósito da investigação criminal ao deputado Miguel Arruda, que terá roubado pelo menos 19 malas desde Outubro do ano passado. As notícias levaram a que alguns passageiros começassem a reflectir se aquela bagagem que foi extraviada num voo internacional desapareceu mesmo ou terá sido roubada. Afinal o que acontece às nossas malas no aeroporto e como se garante que chegam ao destino? Eis um guia para compreender o mistério das malas de viagem depois de desaparecerem no tapete rolante do check-in.

O que acontece à minha mala quando a entrego no aeroporto?

O ritual era sempre o mesmo. Chegar ao aeroporto, ir para a fila das bagagens e ver a mala seguir caminho no tapete rolante, até que a voltássemos a ver no destino. Nos últimos anos, o processo foi agilizado e somos nós os convidados a desempenhar esse papel, substituindo-nos aos funcionários das companhias áreas, colocando as etiquetas na nossa mala e pesando a bagagem que segue, sem supervisão, pelo mesmo tapete rolante.

O que acontece a seguir é um mistério para a maioria. O influencer de viagens Jeb Brooks quis desfazer o mistério e acompanhou o percurso de uma mala no aeroporto de Atlanta, nos EUA, para mostrar o “interior” do tapete que percorre todo o piso inferir daquele aeroporto. Graças à etiqueta com o código de barras, a mala segue o percurso certo até ao local onde estão todas as bagagens do mesmo voo. E o processo é semelhante quando são voos de ligação com os funcionários do aeroporto a utilizarem o mesmo código para confirmar o destino da bagagem.

Por exemplo, o Aeroporto Toronto Pearson, o maior do Canadá, tem 30 quilómetros de tapetes de bagagem. E dificilmente aquelas desaparecem, assegura. Já o aeroporto de Osaka, no Japão, orgulha-se de nunca ter perdido uma bagagem em 30 anos. “Os funcionários do aeroporto observam todas as malas com câmaras e computadores para se certificarem de que tudo se processa rapidamente. Quando a bagagem chega à porta de embarque, é recolhida por um bagageiro e colocada em carrinhos para ser carregada no avião”, explica no site oficial.

Como são verificadas?

Depois de desaparecer no tapete misterioso, cada bagagem é verificada através de raio X, que garante que não há nada de perigoso ou proibido no seu interior — tendo em conta a lista disponibilizada aos passageiros no site de cada companhia, que inclui objectos cortantes, pirotecnia, entre outros. Em caso de dúvida, a mala pode ser aberta pelas autoridades que farão uma inspecção manual e deixam uma nota ao proprietário da bagagem, a avisar que foi alvo de verificação, explica a companhia de carga aérea britânica One Air.

No site da Administração da Segurança dos Transportes (TSA, na sigla original) dos EUA também é esclarecido o processo de verificação das bagagens de porão e o site detalha que, todos os anos, são verificadas 1,3 milhões de malas naquele país, sendo que a maioria apenas passa por verificação digital. Mas se alguma bagagem com cadeado precisar de ser inspeccionada, a TSA diz ter “uma chave universal” para o abrir, de modo a evitar fazer estragos.

Em Portugal, o processo é semelhante e o Decreto-Lei n.º 176/85 determina que “as bagagens ou quaisquer objectos transportados pelos viajantes estão sujeitos a controlo aduaneiro”.

O Aeroporto Toronto Pearson dá ainda algumas dicas de como os passageiros podem “facilitar a vida” das suas malas, garantindo que “não há nada solto ou pendurado” e colando as etiquetas com o código de barras num local “não enrugado” para que os scanners consigam lê-lo facilmente. Quando se coloca bagagem no tapete é ainda fundamental não a pôr de pé, evitando que deslize.

É mais fácil a mala perder-se quando há voos de ligação?

Já que parte do sistema das bagagens é feito por humanos, o erro também pode acontecer e é tanto mais comum quantas mais pessoas tiverem de deslocar a nossa bagagem. Quando há um voo de ligação, a bagagem tem de sair do avião e ser colocada no tapete rolante de um novo avião. Quando o tempo de escala é curto, por vezes este processo não corre bem e a bagagem não chega ao destino ao mesmo tempo que o passageiro.

A solução, dizem os especialistas de viagens à CNN, é evitar fazer voos internacionais com escalas curtas, para dar tempo às equipas de terra de passarem a mala de um avião para o outro sem percalços. Por prevenção, caso tenha oportunidade, tire uma fotografia da mala e do seu conteúdo já que essa será a primeira pergunta feita pela companhia aérea caso aquela não chegue ao destino.

Se vive assustado com a ideia de que a mala se extravie (que alguém a leve por engano ou seja roubada), pode colocar uma AirTag ou outro dispositivo de localização, que permite acompanhar onde está a bagagem. Outra dica importante é colocar uma identificação no interior da mala — caso as etiquetas sejam arrancadas do seu exterior, esta é a forma utilizada para identificá-la.

Quais os procedimentos quando se perde? Há esperança de a reencontrar?

Se ainda assim, a mala se perder, a TAP explica que os passageiros devem abrir um relatório de bagagem perdida até 24h após a aterragem. Para o fazer, pode utilizar o formulário disponível no site da companhia aérea ou dirigir-se ao balcão de bagagens perdidas na área de recolha de bagagem, logo após a chegada. Além do relatório, que não é uma queixa formal, pode apresentar uma reclamação por escrito.

Normalmente, as malas são reencontradas até 72 horas após aterragem, garante a companhia portuguesa. Mas, caso não tenha essa sorte, será pedido ao passageiro que envie uma descrição mais detalhada do aspecto da bagagem e do seu conteúdo — é aí que a fotografia tirada antes da viagem pode vir a ser útil.

As companhias indemnizam? Como é calculado o valor?

A bagagem só passa a ser considerada perdida após 21 dias desde a data de chegada do voo e só então é que o passageiro pode iniciar o processo de reembolso, sendo que tem até dois anos para o fazer, explica a plataforma Air Help, que presta serviços jurídicos a passageiros.

Contudo, o valor calculado de indemnização não depende do conteúdo da bagagem e do valor dos bens que transportava, mas é definido pela Convecção de Montreal. Para voos internacionais, em Portugal, cada passageiro pode reclamar até 1700 euros por bagagem perdida, danificada ou atrasada.

Ou seja, se a sua mala aparecer, mas estiver danificada, tem até sete dias para reclamar o custo de reparação ou substituição à companhia área. Ainda que seja melhor prevenir do que remediar, a boa notícia é que estes problemas não são assim tão comuns e a plataforma de aviação Sita estima que apenas sete em cada 1000 bagagens seja perdida. É torcer para estar entre as 993 que chegam ao destino a tempo e horas.