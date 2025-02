Taxas alfandegárias à UE? “Vai acontecer muito em breve”, garante Trump

Enquanto a Europa e os seus mercados dormiam, Donald Trump garantiu em Washington que a imposição de taxas alfandegárias à União Europeia (UE) é apenas uma questão de tempo. "Vai acontecer de certeza com a União Europeia", disse o Presidente americano à BBC no domingo à noite (madrugada em Portugal).

"Eles [UE] aproveitaram-se mesmo de nós, temos um défice superior a 350 mil milhões de dólares. Eles não compram os nossos carros, não compram os nossos produtos agrícolas, não compram quase nada. E nós compramos tudo deles: milhões de carros, imensa quantidade de alimentos e produtos agrícolas", queixou-se Trump à saída do avião presidencial.

A BBC tinha questionado o Presidente americano acerca do eventual lançamento de taxas sobre as importações do Reino Unido, à semelhança do que a Casa Branca decidiu em relação aos produtos oriundos do México, do Canadá e da China.

O Presidente dos Estados Unidos disse que o Reino Unido "passou das marcas", mas acredita que a situação "pode resolver-se". Já a União Europeia, acrescentou, "passou mesmo das marcas" e, portanto, a imposição de taxas "vai acontecer muito em breve".