Podcast “Sobre Carris” premiado nos Prémios Podes

Programa do PÚBLICO, da autoria dos jornalistas Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes e Ruben Martins, venceu o prémio de melhor podcast do ano na categoria de “Jogos e Passatempos”.

O podcast "Sobre Carris" venceu, neste sábado, o Prémio Podes de melhor podcast do ano na categoria "Jogos e Passatempos", onde se inserem conteúdos dedicados a hobbies e outros pequenos nichos. O programa do PÚBLICO dedicado a temas do sector ferroviário completa em Setembro cinco anos de episódios quinzenais.

Da autoria dos jornalistas Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes e Ruben Martins, o "Sobre Carris" é um podcast que combina a análise da actualidade sobre o sector ferroviário, recomendações sobre viagens internacionais, reportagem e entrevistas com os protagonistas do sector. O programa pode ser ouvido em todas as plataformas de podcast ou no site do PÚBLICO.

Durante os quase cinco anos de existência, o Sobre Carris gravou mais de uma centena de episódios, alguns deles ao vivo - de Miranda do Douro a Ermidas-Sado - e relatou viagens de comboio nas mais diversas geografias: Espanha, Suíça, Noruega, Albânia, Sérvia, Alemanha, Macedónia do Norte ou França.

Foto Os vencedores de todas as categorias dos Prémios Podes PODES

A cerimónia de entrega dos Podes decorreu neste sábado na Casa do Comum, em Lisboa, integrado em mais uma edição do Festival de Podcasts promovido pela Portcasts. No total foram entregues 15 prémios.

Desde 2019 que a Portcasts entrega anualmente prémios para os podcasts portugueses que se destacam nas suas categorias. Neste ano, para além do "Sobre Carris", o PÚBLICO teve entre os nomeados os podcasts "#ComoAssim", na categoria de Lifestyle, e o "P24", na categoria de informação, economia e política.

O podcast do ano para os prémios Podes foi o "Violeta", da autoria de Filipe Santa-Bárbara, com banda sonora original e sonoplastia de Margarida Adão, publicado pela rádio TSF​.