Dívida pública portuguesa baixa para 95,3% do PIB

A dívida pública portuguesa aumentou no ano passado para 270.700 milhões de euros, mais 8800 milhões do que em 2023. No entanto, quando medido em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o peso do endividamento público baixou, passando de 97,9% no final de 2023 para 95,3% no final de 2024, indicam as estatísticas publicadas nesta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

É o segundo ano consecutivo em que a dívida fica abaixo de 100% do PIB. Se em 2022 ainda estava nos 111,2%, no ano seguinte, o último completo com António Costa como primeiro-ministro, já recuou para 97,9%, continuando a baixar em 2024 no primeiro ano de gestão orçamental de Luís Montenegro como chefe do Governo.

Numa nota publicada no seu site, o Banco de Portugal explica que, em termos absolutos, a subida se deve “em grande medida” ao aumento dos títulos de dívida (7500 milhões de euros face ao final de Dezembro de 2023), em particular os de curto prazo, e ainda ao aumento do montante dos empréstimos assumidos pelas entidades públicas (1400 milhões de euros).

Ao mesmo tempo, as responsabilidades em depósitos reduziram-se em 100 milhões de euros, “devido sobretudo à diminuição dos Certificados do Tesouro” (130 milhões de euros), que “foi parcialmente compensada pelo crescimento dos Certificados de Aforro” (mais 700 milhões).

No mês de Dezembro, a dívida aumentou 1500 milhões em relação a Novembro, porque o Estado assumiu empréstimos “por via do recebimento de uma tranche do Plano de Recuperação e Resiliência” e emitiu certificados de aforro.

Quando a dívida é medida em relação à riqueza produzida no país, esse rácio ficou ligeiramente abaixo da previsão do Governo, que no relatório do Orçamento do Estado para 2025, elaborado em Outubro passado, projectava uma quebra para um valor equivalente a 95,9% do produto. Para este ano, a equipa do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, está a prever uma diminuição para 93,3%.

No relatório, o Governo referia que “o peso das despesas com juros no PIB deverá aumentar apenas marginalmente em 2025”. Como a maturidade média do stock da dívida é “elevada”, o aumento “dos custos de financiamento” que o Estado enfrentou em 2022 e 2023, quando as taxas de juro de mercado se agravaram, “continuará a ser mitigado pelo contributo da dívida emitida a taxas mais reduzidas.”

As responsabilidades financeiras do sector público são medidas pelo Banco de Portugal de acordo com as regras de Maastricht, que obrigam a contabilizar “o valor que as administrações públicas (emitentes/devedores) deverão amortizar no termo do contrato”, ou seja, de forma consolidada. Entram para as contas “as responsabilidades em numerário e depósitos constituídos junto das administrações públicas (como os Certificados de Aforro ou do Tesouro), os títulos de dívida emitidos pelas administrações públicas (destacando-se, entre outros, as Obrigações e os Bilhetes do Tesouro) e os empréstimos obtidos por estas entidades”; de fora ficam “alguns instrumentos financeiros, tais como as acções e outras participações, os derivados financeiros e os outros débitos/créditos (nos quais se incluem as dívidas comerciais)”, sintetiza o banco central numa página explicativa sobre a dívida.