Bolsas abrem em queda após aviso de Trump sobre taxas à Europa

Depois de Donald Trump reafirmar na última madrugada que a Europa será visada por taxas alfandegárias dos Estados Unidos “muito em breve”, as bolsas europeias abriram em queda nesta segunda-feira, com os investidores a darem sinais de que temem que o movimento do novo Presidente norte-americano desencadeie uma guerra comercial agressiva entre as economias.

Por volta das 9h30, as principais praças financeiras seguem em baixa, mas com perdas inferiores a 2%. O Euro Stoxx 50, que junta empresas de grande liquidez da zona Europa, está a recuar 1,72%.

Na Bolsa de Frankfurt, o Dax recua 1,64%. Em Paris, o CAC 40 desliza também 1,64%. Na praça de Amesterdão, o AEX está a cair 1,36%. Em Madrid, o IBEX 35 apresenta uma queda de 1,21%. Em Bruxelas, o Bel 20 enfrenta uma descida de 1,33%. Em Milão, o FTSE MIB baixa 1,29%. E em Lisboa, o PSI-20 recua abaixo de 1%, estando agora a 0,59%.

À mesma hora, em Londres, o FTSE 100 está a cair 1,34%, mesmo depois de Donald Trump ter admitido que, no caso do Reino Unido, o país ainda pode escapar – apesar de considerar que “passou das marcas”, disse que a situação “pode resolver-se”.

Durante o fim-de-semana, Trump assinou as ordens executivas que determinam a imposição de taxas alfandegárias de 25% sobre os produtos importados ao Canadá e ao México e decidiu ainda agravar os direitos sobre os produtos comprados à China, aplicando uma taxa adicional de 10% aos bens chineses. E foi já depois disso que, no domingo à noite (última madrugada em Portugal), disse que a Europa não escapará. “Vai acontecer de certeza com a União Europeia”, respondeu à BBC à saída do avião presidencial em Washington.

Ainda antes destas declarações, mas antecipando já os movimentos de Trump, a Comissão Europeia garantiu que “retaliará fortemente” se for alvo de tarifas “injustas” à semelhança do que os Estados Unidos decidiram fazer em relação ao Canadá, México e China. “A UE acredita firmemente que direitos aduaneiros baixos promovem o crescimento e a estabilidade económica” e aplicar taxas mais altas é um movimento nocivo “para todas as partes”, afirmou a Comissão Europeia num comunicado emitido no domingo.

Já nesta segunda-feira de manhã, o governador do banco central francês, Francois Villeroy de Galhau, avisou que as tarifas irão aumentar a incerteza sobre a economia. “Não devemos excluir uma retaliação [às tarifas anunciadas pelos Estados Unidos] porque não devemos ser ingénuos ou ficar desarmados”, afirmou em declarações à rádio France Info, considerando que a Europa deve ter “calma”, mas sem deixar de “muscular” a sua economia. Mesmo considerando que “todos perdem com este tipo de guerra comercial proteccionista”.

Em sentido idêntico à posição transmitida pela Comissão, o chanceler alemão, Olaf Scholz, vincou no domingo, também antes de Trump falar sobre a UE, que a União tem “as suas próprias opções de acção”.