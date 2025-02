Pedro Proença quer profissionalizar arbitragem e admite Supertaça no estrangeiro

Pedro Proença, candidato à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), apresentou esta segunda-feira o programa para a corrida à presidência do organismo, que aponta à profissionalização da arbitragem e admite a realização da Supertaça no estrangeiro.

"Uma federação forte não se faz com arbitragem fraca ou disciplina incompreensível. Quando se entra em campo para competir no topo da nossa pirâmide, há 22 jogadores profissionais, suplentes profissionais e profissionais do treino e da medicina à volta do campo. Depois, há quatro que parecem ser, mas não são totalmente profissionais. E, a tudo isto, somamos quem está no videoárbitro. Este mandato a que me candidato não terminará sem uma profissionalização absoluta do sector da arbitragem", sublinhou.

A discursar no auditório principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, o ex-árbitro e actual presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) considera que a evolução passa pela "implementação de um modelo empresarial para a gestão desse sector", que está "sequioso dessa serenidade, reconhecimento e visão", corporizada numa Direcção Técnica Nacional de Arbitragem, um órgão que pretenderá implementar na federação.

"Só com uma arbitragem totalmente profissional, uma disciplina dedicada a cem por cento e as duas absolutamente autónomas de interferências de outros órgãos federativos se constrói o respeito que é há muito devido e para o qual não estamos todos a fazer o que podemos", expressou Pedro Proença.

O candidato, que como presidente da Liga de clubes já tinha falado da possibilidade de colocar a realização da "final four" da Taça da Liga fora do país, revelou que pretende a Supertaça nesses moldes, numa dinâmica de remodelação dos quadros competitivos.

"Portugal não vai excluir do seu campo de possibilidades a disputa no estrangeiro de alguma das suas provas, nomeadamente uma Supertaça totalmente relançada no nosso calendário desportivo", realçou, prometendo globalizar os clubes portugueses.

Pedro Proença afirmou que liderar a FPF "exige competências próprias de um gestor, conhecimento específico da modalidade e uma comprovada capacidade de união", lembrando o trabalho desenvolvido na carreira de árbitro e, depois, na Liga.

"Sou do campo de jogo, é de lá que venho, mas isso não me impediu de estudar, de aprender, de me licenciar e de construir o meu próprio caminho de gestor. Na última década, ao serviço de uma fatia importante da modalidade, o futebol profissional. Ali percorremos um caminho de salvação, recuperação, crescimento e agregação", frisou.

Apesar de vincar não ter "nenhum pingo de sobranceria", Pedro Proença entende que a probabilidade de vencer as eleições para a FPF "é muito alta" e assegurou que quer aliar a exigência à prudência nas variadas selecções de futebol, futsal e futebol de praia.

"Vamos dar estabilidade às equipas técnicas e condições de excelência aos jogadores e jogadoras. Em nenhum azulejo destes balneários faltará apoio e ambição. A exigência terá de ser acompanhada de prudência. A federação tem seleccionadores de qualidade inegável, em quem confiamos para implementar a política de ambição permanente. A transição normal e saudável da gestão federativa não precisa de ser acompanhada de revoluções ineficientes. Máxima confiança, máxima responsabilidade", ressalvou.

Proença deseja ainda aumentar o tempo de actividade física nas escolas, trabalhar na base feminina para obter mais mulheres treinadoras e árbitras, desenvolver a FPF juntamente com as associações regionais e criar uma "explosão" de federados na base.

As eleições dos órgãos sociais federativos para o quadriénio 2024-2028 realizam-se a 14 de Fevereiro, numa altura em que Fernando Gomes termina o terceiro mandato na liderança.

Pedro Proença e Nuno Lobo, actual presidente da Associação de Futebol de Lisboa, são os candidatos à sucessão de Fernando Gomes na presidência da FPF, e tiveram já os elencos das respectivas listas confirmados pela comissão eleitoral no dia 9 de Janeiro.