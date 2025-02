Trabalhadores da Orquestra do Norte denunciam salários em atraso

A comissão de trabalhadores da Orquestra do Norte denunciou nesta segunda-feira uma série de pagamentos em atraso (salários de Dezembro e Janeiro, subsídio de férias e subsídio de Natal) e apelou ao Governo para que ajude a encontrar uma solução.

Em comunicado, a comissão afirma que esta é "uma situação que tem sido recorrente nos últimos dois/três anos, chegando [os trabalhadores] a receber apenas oito vezes em 2024, em ciclos de dois/três meses". "A agravar a situação", informa-se ainda, "o número de concertos sofreu uma enorme diminuição, passando a quase metade do habitual desde 2018".

A comissão de trabalhadores refere que, "a partir de 2018, com a redução do efectivo da orquestra e a mudança na direcção artística (sem o conhecimento e aval dos músicos), coincidência ou não, o número de concertos baixou drasticamente e as dificuldades aumentaram". Os representantes dos trabalhadores afirmam que "a comunicação com a direcção executiva é praticamente nula ou inexistente", ficando sem resposta as "várias solicitações de reunião ou de informações, como relatórios de contas, situações contratuais de músicos, dívidas a reforços, entre outros".

"Sobre a situação financeira, a resposta é sempre justificada numa narrativa repetitiva e gasta sobre o aumento do número contratual de efectivos, como se não fosse uma obrigação contratual ao abrigo dos estatutos das orquestras regionais", salientam, interrogando-se sobre "o que foi feito, desde 2018, para fazer face a estas despesas, assim como com os encargos com processos judiciais e respectivas indemnizações a ex-trabalhadores". No texto enviado aos jornalistas, lamentam também "a falta de condições da sala de ensaios", que, "além de dificultar a acção dos seus profissionais, já têm causado alguns problemas de saúde".

No mesmo texto, são dirigidas congratulações às autarquias de Amarante, Guimarães, Vila Real, Marco de Canaveses e Vila Nova de Gaia, bem como às associações Artística Vimaranense e Setúbal Voz, "pela confiança mantida no trabalho da orquestra e pela continuação dos seus contratos-programa, únicos no ano de 2024".

"Os trabalhadores mais antigos confirmam que existem municípios, que fazem parte da actual constituição da Associação Norte Cultural, onde a orquestra não tem contratos-programa ou sequer um único concerto há vários anos, chegando às duas décadas, o que torna toda esta situação lamentável e fragiliza ainda mais a sua própria sustentabilidade", escreve a comissão de trabalhadores, que pede ajuda governamental: "São 33 anos ininterruptos da Orquestra do Norte. São 33 anos a levar a cultura aos locais mais recônditos deste país. Apelamos, por isso, ao apoio da ministra da Cultura, Dra. Dalila Rodrigues, para que nos ajude a encontrar uma solução, que a todos inquieta."

A agência Lusa solicitou esclarecimentos ao director executivo da Associação Norte Cultural/Orquestra do Norte, José Bastos, mas até ao momento não obteve resposta.

A Associação Norte Cultural foi constituída em 1992, tendo como membros fundadores as câmaras municipais de Alijó, Bragança, Vila Real, Guimarães, Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Montalegre, Terras de Bouro, Torre de Moncorvo, Caminha, Chaves e Fafe. A Fundação Casa de Mateus, a Fundação Cupertino de Miranda e alguns cidadãos também integraram o elenco de fundadores da associação.