À quinta foi de vez: Beyoncé vence Grammy de Álbum do Ano

Depois de, em anos anteriores, ter estado na corrida com I Am... Sasha Fierce (2008), Beyoncé (2013), Lemonade (2016) e Renaissance (2022), Beyoncé, a artista com mais Grammys de sempre, venceu finalmente, na madrugada de segunda-feira (hora portuguesa), a distinção mais cobiçada, respeitante ao álbum do ano. Na 67.ª edição dos prémios da Academia Fonográfica dos Estados Unidos, o seu Cowboy Carter bateu André 3000 (New Blue Sun), Billie Eilish (Hit Me Hard and Soft), Chappell Roan (The Rise and Fall of a Midwest Princess), Charli XCX (Brat), Jacob Collier (Djesse Vol. 4), Sabrina Carpenter (Short n’ Sweet) e Taylor Swift (The Tortured Poets Department).

Beyoncé é apenas a quarta mulher negra a vencer o Grammy de Álbum do Ano. É a primeira a consegui-lo desde que, em 1999, o prémio foi para Lauryn Hill (The Miseducation of Lauryn Hill). Cowboy Carter, que foi concebido como uma celebração dos contributos negligenciados das comunidades afro-americanas para a arquitectura sónica da country, também arrecadou o galardão de Álbum Country do Ano.

“Às vezes, o género musical é uma palavra usada para manter os artistas quietos no seu cantinho e gostaria de encorajar as pessoas a fazerem aquilo por que se apaixonem”, afirmou Beyoncé, evocando o facto de Cowboy Carter ter ferido susceptibilidades: celebrizou-se, por exemplo, o caso de uma rádio local em Oklahoma, nos Estados Unidos, que se recusou a passar o primeiro avanço do disco (Texas hold ‘em) porque, nas palavras do director da estação, “somos uma rádio de country e portanto não passamos Beyoncé”. Essa tomada de posição levaria, de resto, a uma acesa discussão sobre a música country e o preconceito.

Depois de uma noite que para Beyoncé foi de vitória em dose tripla (II Most Wanted, dueto com Miley Cyrus, venceu o prémio de Melhor Performance de um Duo ou Grupo de Country), a artista passa a somar 35 Grammys, cimentando o seu estatuto enquanto a figura mais titulada de sempre na história dos prémios da Academia Fonográfica dos Estados Unidos​. Tem mais quatro do que o segundo colocado, o maestro Georg Solti.

A noite foi um sucesso também para Kendrick Lamar, que abandonou a cerimónia com cinco prémios nas mãos: Canção do Ano, Gravação do Ano, Melhor Videoclipe, Melhor Música de Rap e Melhor Performance de Rap. Foi com Not like us, um dos produtos do seu bate-boca com Drake no ano passado, que venceu todos estes prémios. (O prémio de Gravação do Ano distingue não apenas os artistas, como os produtores e engenheiros de som que contribuíram para a mesma, distinguindo-se do prémio de Música do Ano, que visa reconhecer os autores da canção; já no que toca à diferença entre Melhor Música de Rap e Melhor Performance de Rap, o primeiro galardão elogia a canção como um todo, enquanto o segundo reconhece a qualidade técnica do rap em si.)

O prémio de Melhor Álbum Pop Vocal foi para Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter: a autora da canção Espresso bateu Ariana Grande, Billie Eilish, Chappell Roan e Taylor Swift. Chappell Roan, outra jovem que se tornou um caso de sucesso considerável em 2024, colheu o prémio de Melhor Artista Emergente. Charli XCX venceu na categoria da música de dança: Melhor Álbum de Dança/Electrónica para Brat, Melhor Gravação de Dança/Pop para a canção Von Dutch.

O Grammy de Melhor Álbum de Música Alternativa foi para All Born Screaming, de uma St. Vincent que bateu Brittany Howard (What Now), Clairo (Charm), Kim Gordon (The Collective) e Nick Cave (Wild God). A norte-americana nascida Annie Clark ganhou também o prémio de Melhor Performance de Música Alternativa: Flea, que conta com o contributo do baterista Dave Grohl — e que, já agora, não conta com o contributo do baixista Flea, dos Red Hot Chili Peppers —, triunfou sobre Neon pill (Cage the Elephant), Starburster (Fontaines D.C.), Bye bye (Kim Gordon) e Song of the lake (Nick Cave).

St. Vincent conquistaria ainda, com Broken man, uma terceira distinção: Melhor Canção de Rock. Numa categoria irmã (Melhor Álbum de Rock), concorriam sobretudo veteranos: The Black Crowes (com Happiness Bastards), Fontaines D.C. (Romance), Green Day (Saviors), Idles (Tangk), Jack White (No Name), Pearl Jam (Dark Matter) e The Rolling Stones (Hackney Diamonds). Ganharam os Stones, os mais veteranos deles todos.

E os seus contemporâneos Beatles também foram distinguidos. Now and then, a demo de John Lennon do final dos anos 1970 que Paul McCartney e Ringo Starr completaram e lançaram no final de 2023 (usando partes de guitarra que George Harrison gravara em 1995, ano de uma primeira tentativa, falhada, de terminar a canção), venceu o prémio de Melhor Performance de Rock.​