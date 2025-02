Morreu a galerista e coleccionadora Helga de Alvear, para quem a arte era “uma causa”

A galerista espanhola Helga de Alvear, que fundou um museu em Cáceres com a sua colecção internacional de arte contemporânea na qual figuram obras de artistas portugueses, morreu esta segunda-feira em Madrid, aos 88 anos, anunciou em comunicado o museu da Extremadura espanhola.

"Figura-chave no desenvolvimento da arte contemporânea” em Espanha “e principal impulsionadora do museu que leva o seu nome em Cáceres”, inaugurado em 2021, “Helga de Alvear será para sempre recordada pela sua admirável generosidade e pelo seu imprescindível papel no desenvolvimento do contexto artístico espanhol e internacional”, disse a directora do museu, a portuguesa Sandra Guimarães, citada pelo mesmo comunicado. “Helga foi uma líder visionária que teve um impacto indelével nos artistas com que trabalhou.”

Com uma colecção de mais de 3000 obras, foi “uma das galeristas, coleccionadoras e mecenas mais relevantes de Espanha”, escreve o jornal El País no seu obituário.

Helga de Alvear começou a comprar arte em 1967, a uma amiga galerista, Juana Mordó, como contou ao PÚBLICO numa conversa em 2006 quando o Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, mostrou cerca de 100 obras da sua colecção. Poucos anos depois, estava a trabalhar nessa mesma galeria, que acabou por adquirir, e onde permaneceu até abrir em 1995 uma galeria em nome próprio junto ao Museu Rainha Sofia, em Madrid, no n.º 12 da rua Doctor Fourquet, que se tornou rapidamente um destino obrigatório na capital espanhola.

Com outras galeristas da sua geração, como Juana de Aizpuru, foi fundamental para a criação da feira de arte contemporânea ARCOmadrid, que actualmente organiza também um evento anual em Lisboa.

Nascida na cidade alemã de Kirn, perto de Frankfurt, em 1936, Helga de Alvear chegaria a Espanha em 1957 para estudar castelhano e cultura espanhola na Universidade Complutense de Madrid. Foi aí que conheceu o arquitecto Jaime de Alvear, com quem se casou, escolhendo Madrid para sua residência. Deixa três filhas, diz o diário espanhol, que acrescenta que a sua colecção foi legada à cidade de Cáceres.

"A colecção é tudo, é a emoção da minha vida. Há muitos galeristas que também compram arte, mas há outros que a vêem como um simples negócio”, disse ao PÚBLICO em 2006, quando mostrou em Lisboa obras de Helena Almeida, José Pedro Croft ou Joana Vasconcelos, ao lado de outras de Joseph Beuys, Dan Flavin ou Hélio Oiticica "Nunca olhei para o artista pela sua nacionalidade. O que me interessa é a obra de arte, não a pessoa."

Helga de Alvear é uma galerista "insubstituível", aponta o artista português José Pedro Croft, que tem agendada uma nova exposição na galeria madrilena da coleccionadora, com inauguração prevista na próxima quinzena. “Ela é de uma geração de galeristas que tinha um sentido ético e de luta pela importância da cultura e que começa com Juana Mordó, cujo salão era dos mais importantes nos anos 60, 70 e 80. São pessoas que têm uma causa e participam no mundo através do trabalho dos artistas. No mundo da arte, hoje esses espaços são de resistência."

O escultor é o único artista português que Helga de Alvear representava actualmente, mas o trabalho da galerista foi também fundamental para Helena Almeida (1934-2018), um dos nomes mais relevantes da arte nacional da segunda metade do século XX, "que ela admirava imenso", recorda Croft. Na sua nota de condolências, a ministra da Cultura portuguesa, Dalila Rodrigues, salienta igualmente o papel da filantropa espanhola na divulgação de nomes como Carlos Bunga, Pedro Cabrita Reis e Fernanda Fragateiro.

"Conheci a Helga em 2002 quando visitou a exposição que fiz no CCB, Comecei a trabalhar com ela e foi até hoje. Foi uma relação continuada durante 25 anos, muito forte e intensa, em que ela estimulava sempre o meu trabalho a ir mais longe. Era um apoio incondicional", conta o artista, lembrando que a galerista espanhola foi fundamental para a divulgação internacional da sua obra quando representou Portugal na Bienal de Artes de Veneza, em 2017.

Entre as muitas distinções que Helga de Alvear recebeu conta-se a Medalha de Mérito Cultural da República Portuguesa, que lhe foi entregue no ano passado em Cáceres.